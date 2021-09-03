Президент России Владимир Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом глава государства рассказал, выступая на сессии Восточного экономического форума, сообщает РБК.
В разговоре с президентом телеведущий и модератор мероприятия Сергей Брилев спросил у главы государства, есть ли у него мобильный телефон.
"Нет", – ответил Путин.
Перед этим Брилев отметил, что следил за главой государства до того, как он поднялся на сцену, "и убедился, что вы не Ангела Меркель". В ответ президент рассмеялся и заявил, что это не трудно было заметить.
"У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит", – сказал Брилев.
На недавних переговорах, которые провёл глава государства с Ангелой Меркель в Кремле, у последней зазвонил телефон. Это произошло во время приветственного слова Путина, но тот сделал вид, что не обратил внимания.
Комментарии
А шапочку из фольги носит?
Это давно известно, а также про распечатки с youtube.
Лучше бы пил и курил.
Зачем ему носить с собой телефон? У него есть специально обученные люди. Они и смартфон подадут и номер наберут...
Не знает, что значит подписаться на канал в Ютуб.
А что равнять путина и Меркель.
Небольшая выдержка из публикации:
С концерта канцлер Германии уезжала на черном тонированном автомобиле BMW с обычными номерами. Автомобиль с канцлером сопровождала еще одна машина такой же марки, а также полицейский автомобиль. При этом в публикации отмечено, что небольшой кортеж передвигался без всяких мигалок, а на близлежащем светофоре терпеливо дожидался разрешающего сигнала.
16-11
Вы не понимаете, это другое
Давайте еще сравним нашего зажравшегося и Меркель:
Живет госпожа канцлер в своей квартире. Дом многоквартирный, квартира Ангелы Меркель находится на четвертом этаже.
Отпуск Ангела Меркель любит проводить в горах, например в Тироле, и платит за него сама.
Одежду Ангела Меркель оплачивает из своего кармана.
Ни яхт, ни роскошных дворцов для отдыха в личном владении Ангелы Меркель нет. Не предоставляются они ей и по должности.
Зачем ему мобильная связь, у него свой спутник над головой летает
у меня в доме дед живет, этажом ниже, у него тоже мобильника нет, он телевизор смотрит
Дудаева после телефонного звонка
Да просто зарплаты на Айфон не хватает и никто не подарит
16 29
Это вы про Пескова?)
Зачем ему телефон? Говорить-то не скем, друзей нет, одни подельники.
То есть Сапсанов Москва-Владивосток, солнечной энергетики в каждом посёлке и 3d печати домов можно и не ждать?
С концерта канцлер Германии уезжала на черном тонированном автомобиле BMW
С какого концерта, на Жмеринке?
Что вообще может нормального предоставить Украина, хорошо хоть еще BMW нашлось, а не полупанная тоёта.
Кроме того, официальный визит отметился будничным приемом: на совместной пресс-конференции глав государств не вынесли флаг Евросоюза (забыли!), а в аэропорту Меркель не встречал никто из первых лиц Украины, включая мэра Киева Виталия Кличко, на что обратил внимание немецкий журналист Йорг Бланк.
Позор!