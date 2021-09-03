Президент России Владимир Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Об этом глава государства рассказал, выступая на сессии Восточного экономического форума, сообщает РБК.

В разговоре с президентом телеведущий и модератор мероприятия Сергей Брилев спросил у главы государства, есть ли у него мобильный телефон.

"Нет", – ответил Путин.

Перед этим Брилев отметил, что следил за главой государства до того, как он поднялся на сцену, "и убедился, что вы не Ангела Меркель". В ответ президент рассмеялся и заявил, что это не трудно было заметить.

"У вас точно мобильного при себе нет, так что точно не зазвонит", – сказал Брилев.

На недавних переговорах, которые провёл глава государства с Ангелой Меркель в Кремле, у последней зазвонил телефон. Это произошло во время приветственного слова Путина, но тот сделал вид, что не обратил внимания.