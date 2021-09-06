Хихикающий тюлень и сонная сова: самые смешные фотографии дикой природы 2021 года

Фото: comedywildlifephoto.com

Самый весёлый фотоконкурс о дикой природе объявил финалистов этого года. На наш взгляд, все фотографии конкурса прекрасны, но выберут только одного победителя. Голосование за лучший снимок будет проходить до 22 октября. Всего из семи тысяч присланных работ отобрали 42 снимка.

Comedy Wildlife Photography Awards организовали фотографы Том Суллам и Пол Джойнсон-Хикс, чтобы "повысить осведомлённость о сохранении дикой природы через силу смеха". Конкурс проводится уже в шестой раз и за эти годы снискал настоящую народную любовь.