На месте ДК Моторостроителей в Барнауле может появиться жилой комплекс

На популярном сервисе объявлений появилась информация о продаже здания ДК Моторостроителей. Предприниматель, который выкупил его ранее, планирует перепродать территорию ДК под застройку.

Как отмечает "Банкфакс", автор объявления подтвердил информацию о том, что некоторые девелоперы уже рассматривают такую возможность.

Для строительства будущего ЖК возможному застройщику придётся внести изменения в договор аренды участка, а также в генплан города и правила землепользования и застройки городского округа. Продавец утверждает, что сейчас ведутся переговоры с несколькими возможными покупателями.

Отмечается также, что нынешнее строение можно не сносить, а оборудовать под офисы или торговые площади.

Напомним, что культурный объект включает в себя семь этажей плюс один подземный. Общая площадь превышает 8 тысяч квадратных метров.