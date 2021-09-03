На месте ДК Моторостроителей в Барнауле может появиться жилой комплекс

На популярном сервисе объявлений появилась информация о продаже здания ДК Моторостроителей. Предприниматель, который выкупил его ранее, планирует перепродать территорию ДК под застройку.
Как отмечает "Банкфакс", автор объявления подтвердил информацию о том, что некоторые девелоперы уже рассматривают такую возможность.
Для строительства будущего ЖК возможному застройщику придётся внести изменения в договор аренды участка, а также в генплан города и правила землепользования и застройки городского округа. Продавец утверждает, что сейчас ведутся переговоры с несколькими возможными покупателями.
Отмечается также, что нынешнее строение можно не сносить, а оборудовать под офисы или торговые площади.
Напомним, что культурный объект включает в себя семь этажей плюс один подземный. Общая площадь превышает 8 тысяч квадратных метров.
Комментарии
Концертный зал, спортзал... Конечно, снести проще, городу нужны человейники
Вот гады !
зачем ради обогащения одного индивидума, менять генплан и правила застройки?
Непонятно, где там 7 этажей насчитали
Бизнес, ничего личного (с)
Что за позорище. Более-менее подходящий зал для концертов, лучший по акустике в городе, и тот под торговый центр, барахлом торговать.
Государство что-нибудь сделает? Для кого в Конституцию вносили поправки о защите культуры?
А что,по -хозяйски.Снести и построить новый в районе Малахова-Юрина на уже выделенные из федерального бюджета деньги.Денег у государства много,девать некуда.