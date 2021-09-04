В Барнауле стоматолог напал на журналистов съёмочной группы

В Барнауле на съёмочную группу телеканала НТВ напал сотрудник частной стоматологической клиники. Уголовное дело возбудили по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Сайт канала отмечает, что журналисты снимали сюжет о местной жительнице, которой неправильно установили брекеты. Ошибка врачей обернулась для горожанки изуродованным лицом и проблемами со здоровьем. В суде женщина доказала причастность стоматологов к проблеме, однако медики пытаются уйти от ответственности и подали апелляцию.
Во время съёмок женщина со съёмочной группой наведались в клинику, чтобы вновь выяснить, как обстоит вопрос с деньгами. Однако уже с порога директор дала понять, что разговаривать не намерена. А её муж, стоматолог и соучредитель клиники, и вовсе напал на представителя телекомпании, агрессивно выпроводив за дверь.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённое с насилием над журналистом")", – рассказали в региональном СК.
Кроме того, следователи начали проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке стоматологической клиники.
Комментарии
А почему не указали название клиники и адрес? Думаю очень хорошая реклама для людей, кто не хочет за свои деньги быть искалеченным и еще получить тумаков!
Про Астру вроде речь идет
Можно по-разному относиться к преступникам и правонарушителям, но и к пресловутому "воспрепятствованию законной деятельности журналиста" у меня боольшие вопросы. Когда видишь, как журналист то пытается ворваться в квартиру или офис, то встаёт на пути идущего или едущего человека, и при этом тычет микрофоном в лицо, так и хочется засветить этому журналюшке под глаз. Не припомню чтобы у нас в законах было закреплено право журналистов безнаказанно врываться куда-либо и обязанность всех граждан давать им показа..., пардон, интервью. Всё-таки они не ФСБ, да и там можно прикрыться 51-й статьёй. Посему, я бы рассмотрел этот факт не только как нападение на журналиста, а и как попытку провокации и незаконного проникновения на территорию частной собственности.
Для невиновных, ведут себя неадекватно люди из клиники.
Напали как раз журналисты, а стоматолог просто помог им выйти. Наглости журналюг нет предела . Что они туда поперлись? По суду эта дама все взыщет - приставы спишут. Нафига этот спектакль?
4.09.2021 09:07
- гость -
Можно по-разному относиться к
Покрываешь их что-ли?? Ты тот самый стоматолог?
Еще и ОМОН вызвали. Цирк. Вот дура то. Ну иди к приставам, если есть исполнительный лист.
Жаль, что корреспонденты амика не назвали эту частную лавочку. Что им помешало?
Посему, я бы рассмотрел этот факт не только как нападение на журналиста,
А ты собственно кто? Какой твой статус в обществе, чтоб к твоей писанине прислушиваться?
По-моему, клиника "Астра"
1. Клятва Гиппократа.
2. Не навреди.
3. Светя другим, сгораю сам.
АСТРАЛОПИТЕК !
Не судите и не судимы будете! Не дай бог никому оказаться в такой ситуации. Изуродовали девушку и помочь не хотят. Договориться миром, исправить ситуацию. У неё нет имполлиста, так как идут процессы, клиника обжалует решение. В Росздравнадзор нужно идти. Там быстро такие проблемы решаются. Не первый случай, связанный с Астрой.
Если у дамы нет исполнительного листа , то ее требования не законные. Такие вопросы решаются через суд и точка. Приплела и уход мужа сюда...не смешила бы народ. Значит так муж ее любил, что сбежал после того, как зубы заболели. Глупость несусветная. Манипуляторша та еще. Не зря доктора ее аферисткой назвали.
Насчет того, что ее изуродовали... даже эти две непонятные фотографии говорят о том, что и раньше она красавицей не была . "Нефиг на зеркало пенять..коли..рожа крива", как говорится в пословице
12:32
интересно почему вы так рьяно защищаете тех врачей, хотя слово врач для них это было бы слишком почетно... почему вы их защищаете? если они накосячили, то пусть исправляют, а то они и деньги забрали с девушки, да еще и изуродовали, а теперь из себя святых да праведных строят.
4.09.2021 09:19
- гость -
А почему смелости у этого врача хватило на журналиста напасть, а когда полиция приехала, то закрылся и не выходил? Тоже бы вышел толкнул бы полицейских.
Что же повел то себя, как трусливый шакал?
Репутацию себе и клинике этот врач попортил своими действиями. И не важно, кто прав а кто виноват.
4.09.2021 12:11
- гость -
А вот как бы ни было, а женщина осталась права, а врач теперь будет иметь дело с полицией! Если врач считает, что он прав, почему сам не вызвал полицию и не написал заявление о клевете? Значит знает, что накосячили и решил грубостью и силой взять верх. Скорее всего, это не первый случай в его практике и все сходило с рук, а тут настойчивая женщина попалась...
какой врач?
https://astra22.ru/personal/vasenkov-lev-anatolevich-/
а разве медицинское училище и семинары дают право называться врачом? всегда думала, что врачей выпускают ВУЗы, а в училище средний медперсонал. знающих прошу объяснить.
Я не защищаю врача. Факт того, что виновата клиника еще окончательно не доказан. Идет суд. Поэтому вламываться и скандалить, тащить за собой журналистов могут только крайне скандальные люди, которые не уверены в исходе дела. Кто сказал, что ее изкродовали медики? Только она и сказала