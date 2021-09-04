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Новости

В Барнауле стоматолог напал на журналистов съёмочной группы

, ИА "Амител"
Сотрудники федерального телеканала снимали сюжет о покалеченной врачами пациентке
Кадр из видео / НТВ

Кадр из видео / НТВ

В Барнауле на съёмочную группу телеканала НТВ напал сотрудник частной стоматологической клиники. Уголовное дело возбудили по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сайт канала отмечает, что журналисты снимали сюжет о местной жительнице, которой неправильно установили брекеты. Ошибка врачей обернулась для горожанки изуродованным лицом и проблемами со здоровьем. В суде женщина доказала причастность стоматологов к проблеме, однако медики пытаются уйти от ответственности и подали апелляцию.

Во время съёмок женщина со съёмочной группой наведались в клинику, чтобы вновь выяснить, как обстоит вопрос с деньгами. Однако уже с порога директор дала понять, что разговаривать не намерена. А её муж, стоматолог и соучредитель клиники, и вовсе напал на представителя телекомпании, агрессивно выпроводив за дверь.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённое с насилием над журналистом")", – рассказали в региональном СК.

Кроме того, следователи начали проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке стоматологической клиники.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.09.2021 08:19
- гость -

А почему не указали название клиники и адрес? Думаю очень хорошая реклама для людей, кто не хочет за свои деньги быть искалеченным и еще получить тумаков!

4.09.2021 08:52
Гость

Про Астру вроде речь идет

4.09.2021 09:07
- гость -

Можно по-разному относиться к преступникам и правонарушителям, но и к пресловутому "воспрепятствованию законной деятельности журналиста" у меня боольшие вопросы. Когда видишь, как журналист то пытается ворваться в квартиру или офис, то встаёт на пути идущего или едущего человека, и при этом тычет микрофоном в лицо, так и хочется засветить этому журналюшке под глаз. Не припомню чтобы у нас в законах было закреплено право журналистов безнаказанно врываться куда-либо и обязанность всех граждан давать им показа..., пардон, интервью. Всё-таки они не ФСБ, да и там можно прикрыться 51-й статьёй. Посему, я бы рассмотрел этот факт не только как нападение на журналиста, а и как попытку провокации и незаконного проникновения на территорию частной собственности.

4.09.2021 09:18
- гость -

Для невиновных, ведут себя неадекватно люди из клиники.

4.09.2021 09:19
- гость -

Напали как раз журналисты, а стоматолог просто помог им выйти. Наглости журналюг нет предела . Что они туда поперлись? По суду эта дама все взыщет - приставы спишут. Нафига этот спектакль?

4.09.2021 09:19
- гость -

4.09.2021 09:07
- гость -
Можно по-разному относиться к

Покрываешь их что-ли?? Ты тот самый стоматолог?

4.09.2021 09:20
- гость -

Еще и ОМОН вызвали. Цирк. Вот дура то. Ну иди к приставам, если есть исполнительный лист.

4.09.2021 10:05
- гость -

Жаль, что корреспонденты амика не назвали эту частную лавочку. Что им помешало?

4.09.2021 10:29
- гость -

Посему, я бы рассмотрел этот факт не только как нападение на журналиста,

А ты собственно кто? Какой твой статус в обществе, чтоб к твоей писанине прислушиваться?

4.09.2021 10:37
Горожанка

По-моему, клиника "Астра"

4.09.2021 10:41
Виктор

1. Клятва Гиппократа.

2. Не навреди.

3. Светя другим, сгораю сам.

4.09.2021 11:06
44

АСТРАЛОПИТЕК !

4.09.2021 11:30
Гость

Не судите и не судимы будете! Не дай бог никому оказаться в такой ситуации. Изуродовали девушку и помочь не хотят. Договориться миром, исправить ситуацию. У неё нет имполлиста, так как идут процессы, клиника обжалует решение. В Росздравнадзор нужно идти. Там быстро такие проблемы решаются. Не первый случай, связанный с Астрой.

4.09.2021 12:11
- гость -

Если у дамы нет исполнительного листа , то ее требования не законные. Такие вопросы решаются через суд и точка. Приплела и уход мужа сюда...не смешила бы народ. Значит так муж ее любил, что сбежал после того, как зубы заболели. Глупость несусветная. Манипуляторша та еще. Не зря доктора ее аферисткой назвали.

4.09.2021 12:32
- гость -

Насчет того, что ее изуродовали... даже эти две непонятные фотографии говорят о том, что и раньше она красавицей не была . "Нефиг на зеркало пенять..коли..рожа крива", как говорится в пословице

4.09.2021 13:03
Виталий

12:32

интересно почему вы так рьяно защищаете тех врачей, хотя слово врач для них это было бы слишком почетно... почему вы их защищаете? если они накосячили, то пусть исправляют, а то они и деньги забрали с девушки, да еще и изуродовали, а теперь из себя святых да праведных строят.

4.09.2021 13:19
- гость -


4.09.2021 09:19
- гость -
А почему смелости у этого врача хватило на журналиста напасть, а когда полиция приехала, то закрылся и не выходил? Тоже бы вышел толкнул бы полицейских.
Что же повел то себя, как трусливый шакал?
Репутацию себе и клинике этот врач попортил своими действиями. И не важно, кто прав а кто виноват.

4.09.2021 13:24
- гость -


4.09.2021 12:11
- гость -
А вот как бы ни было, а женщина осталась права, а врач теперь будет иметь дело с полицией! Если врач считает, что он прав, почему сам не вызвал полицию и не написал заявление о клевете? Значит знает, что накосячили и решил грубостью и силой взять верх. Скорее всего, это не первый случай в его практике и все сходило с рук, а тут настойчивая женщина попалась...

4.09.2021 14:00
- гость -

какой врач?
https://astra22.ru/personal/vasenkov-lev-anatolevich-/

4.09.2021 14:30
гостья

а разве медицинское училище и семинары дают право называться врачом? всегда думала, что врачей выпускают ВУЗы, а в училище средний медперсонал. знающих прошу объяснить.

4.09.2021 14:48
- гость -

Я не защищаю врача. Факт того, что виновата клиника еще окончательно не доказан. Идет суд. Поэтому вламываться и скандалить, тащить за собой журналистов могут только крайне скандальные люди, которые не уверены в исходе дела. Кто сказал, что ее изкродовали медики? Только она и сказала

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