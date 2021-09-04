В Барнауле стоматолог напал на журналистов съёмочной группы

В Барнауле на съёмочную группу телеканала НТВ напал сотрудник частной стоматологической клиники. Уголовное дело возбудили по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сайт канала отмечает, что журналисты снимали сюжет о местной жительнице, которой неправильно установили брекеты. Ошибка врачей обернулась для горожанки изуродованным лицом и проблемами со здоровьем. В суде женщина доказала причастность стоматологов к проблеме, однако медики пытаются уйти от ответственности и подали апелляцию.

Во время съёмок женщина со съёмочной группой наведались в клинику, чтобы вновь выяснить, как обстоит вопрос с деньгами. Однако уже с порога директор дала понять, что разговаривать не намерена. А её муж, стоматолог и соучредитель клиники, и вовсе напал на представителя телекомпании, агрессивно выпроводив за дверь.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённое с насилием над журналистом")", – рассказали в региональном СК.

Кроме того, следователи начали проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке стоматологической клиники.