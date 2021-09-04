Виктору Томенко представили нового руководителя Упрдор "Алтай"

Третьего сентября в правительстве Алтайского края состоялась рабочая встреча, участие в которой принял Анатолий Волков, в тот же день вступивший в должность руководителя Упрдор "Алтай". Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Основным вопросом встречи стал ход ремонтных работ на федеральных трассах Алтайского края. Замруководителя Федерального дорожного агентства Виктор Тимофеев уже осмотрел ряд объектов региона, в том числе трассы, отремонтированные в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД), и отметил качество выполненных работ.

"В сети федеральных автомобильных дорог у нас прибыло – в прошлом году передали дорогу на Казахстан, почти 400 километров. И уже очень большой объём работ на ней выполнен. Отзывы у тех, кто ездил по этой дороге, очень хорошие. Впечатляет объём работ и то, что самые аварийные участки были исправлены. И Чуйский тракт, и дорога на Казахстан – наши опорные дороги", – отметил Виктор Томенко.

Анатолий Волков родился 1 ноября 1975 года в Бишкеке. Окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. В 2012 году был назначен на должность начальника ФКУ Упрдор "Кубань". В 2014 году приказом руководителя Росавтодора переведён на должность начальника ФКУ Упрдор "Каспий", которое обеспечивает содержание, ремонт и строительство федеральных дорог на территории Астраханской области, а также республик Чечня, Дагестан и Калмыкия. С августа 2016 по декабрь 2017 года Анатолий Волков возглавлял Министерство транспорта Республики Крым. Затем работал на руководящих должностях в структуре ОАО "Российские железные дороги". С июня 2021 года занимал должность заместителя начальника ФКУ Упрдор "Алтай".