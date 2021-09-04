В Рубцовске угонщики хотели уйти от погони и утопили машину

2 сентября в Рубцовске полицейские столкнулись с бандой угонщиков-неудачников. Подробности сообщает портал "Рубцовск. Инфо".

Правоохранители получили сообщение об угоне автомобиля. В городе сразу был объявлен план "Перехват". Экипаж ГИБДД заметил машину, подходящую под описание, и стал её преследовать. Угонщики направились к Алею и там, в районе подвесного моста, по берегу съехали в реку.

В момент инцидента в машине находились три человека. Все они покинули транспортное средство, но не сумели уйти от погони.

Угнанную машину достали из реки, а злоумышленников, судя по всему, в ближайшее время ждёт суд.