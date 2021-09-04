В Нижнем Новгороде мужчина с сайта знакомств похитил и изнасиловал девушку

Следователи в Нижнем Новгороде задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в похищении 23-летней девушки. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Он увёз её в неизвестном направлении, после чего связь с девушкой пропала.

"На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увёз её в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления", – сказано в сообщении СК.

Следователи работают с задержанным. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.