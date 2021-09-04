В Тальменке открыли детский сад стоимостью почти 200 миллионов рублей

4 сентября в Тальменке открыли детский сад на 140 мест. Это торжественное событие стало частью празднования 300-летия Тальменки, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Новый детсад рассчитан на шесть групп, две из них – ясельные. Уютные игровые, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет оснащены по современным стандартам. Отвечает всем современным требованиям и пищеблок детсада. На благоустроенной территории оборудованы игровые площадки.

С открытием этого учреждения дошкольного образования в Тальменке решена задача обеспечения местами в детсадах детей от полутора до семи лет.

На строительство учреждения потратили 188,7 млн рублей.