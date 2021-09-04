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Спикер АКЗС Романенко опроверг слухи о слиянии двух районных больниц на Алтае

, ИА "Амител"
Шелаболихинская ЦРБ оставалась без главврача с осени прошлого года
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко 3 сентября с рабочей поездкой побывал в Шелаболихинском районе. В частности, он встретился с коллективом Шелаболихинской ЦРБ, передаёт пресс-служба АКЗС. Спикер краевого парламента отметил, что слухи о слиянии медицинского учреждения с Павловской ЦРБ не соответствуют действительности.

С октября 2020 года больница в Шелаболихе работала без главврача. В конце марта 2021 года её возглавил главный врач Павловской ЦРБ, бухгалтерия тоже была переведена в Павловск. После этого в районе забеспокоились, что планируется слияние больниц. Александр Романенко держал вопрос по поиску главного врача для ЦРБ на личном контроле.

"Особенно было важно, чтобы новый руководитель был местным, чтобы он не уехал через пару лет в другой район, чтобы его уважал и поддерживал коллектив. Рад, что этот долгий процесс завершился с пользой для жителей района. Теперь на повестке новая задача – кадровая. Знаю, что району очень не хватает хирурга, других специалистов. Будем вместе с министром здравоохранения Алтайского края заниматься этим вопросом", – сказал председатель АКЗС. Романенко также заверил, что объединения Шелаболихинской ЦРБ с Павловской райбольницей не будет.

Елена Березуцкая была назначена главным врачом Шелаболихинской ЦРБ 23 августа. До этого она с 1994 года заведовала детским отделением ЦРБ, с 2014 года была заместителем главврача.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

4.09.2021 17:43
- гость -

один из всадников апокалипсиса для края

4.09.2021 17:56
гость

Александр Романенко держал вопрос по поиску главного врача для ЦРБ на личном контроле.
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