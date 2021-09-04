Общественный транспорт в России оснастят системой распознавания лиц

Во всех видах общественного транспорта в России введут систему распознавания по биометрическим данным. Об этом сообщил глава профильного министерства Виталий Савельев.
"Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, <...> пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы", – цитируют Савельева "Известия".
О такой возможности Савельев говорил ещё в начале лета, а уже в июле ведомство представило Стратегию цифровой трансформации до 2030 года. С помощью введённых технологий пассажиры смогут оплачивать проезд и проходить досмотры в аэропортах и вокзалах.
Комментарии
Менты проталкивают свою систему. Ок.
Может быть в Барнауле начать хотя бы с того чтобы обязать ВЕСЬ общественный транспорт был оснащен терминалами для оплаты, а то эти полудикие маршрутчикт - хорошо устроились. Подозреваю, скрывают от налогов часть доходов и заставляют людей возить мелкую наличку вообще и монеты, в частности.
распознавание лиц, особенно в масках
Автобусами оснастите для начала. Утром люди хуже скотины едут.