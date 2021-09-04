Единый день выплат на ребёнка установили в Алтайском крае

Алтайское отделение Фонда социального страхования установило единый день для выплаты пособий по уходу за детьми до полутора лет. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"Первая выплата, как и раньше, будет производиться в течение 10 дней с даты получения Фондом сведений от работодателя, а все последующие – 6 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. То есть пособие за август будет выплачено 6 сентября, пособие за сентябрь – 6 октября", – рассказала управляющая отделением Татьяна Петрова.

Отмечается, что если шестое число выпадет на выходной день, то пособие будет начислено в последний рабочий день перед выходным. Получать деньги можно будет на карты "Мир".