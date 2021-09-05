Алтайский футболист помог сборной России обыграть команду Кипра

Воспитанник барнаульского "Динамо" Александр Ерохин стал первым футболистом, забившим гол в сборной Валерия Карпина. Игрок отличился в матче с командой Кипра.

Встреча проходила на Кипре. В первом матче россияне сыграли вничью со сборной Хорватии.

Во втором матче Александр Ерохин открыл счёт уже на шестой минуте. Ассистировал ему нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов.

Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу сборной России. Следующим соперником россиян станет сборная Мальты.

Напомним, что Ерохин является воспитанником барнаульского "Динамо". Сейчас он играет в питерском "Зените".