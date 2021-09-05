"Это больная тема для меня". Ольга Бузова резко осудила аборты

35-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова резко осудила аборты и предложила будущим матерям-одиночкам помощь за сохранение ребёнка.

"Это больная тема для меня. Я вообще не понимаю, как можно лишить ребёнка жизни. И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Я не понимаю, почему дети растут в детдоме. Столько женщин по всей стране мечтают о детях! Почему вы это делаете? Зачем?" – возмутилась экс-участница "Дома-2".

Звезда предложила поклонницам финансовую и эмоциональную помощь за сохранение ребёнка. Для этого она попросила написать ей в директ и рассказать свою историю. Она добавила, что не сможет помочь всем, но "так подсказывает сердце".

Ранее Бузова показала себя без косметики, а также попыталась сымитировать оргазм.