Жители барнаульского садоводства рассказали о нашествии змей

Нашествие змей началось в барнаульском садоводстве "Меланжист", рассказала местная жительница в паблике Barnaul 22.

По её словам, только за день на своём участке она увидела четырёх змей.

"Уже четвёртая за день, а также люди говорят, что находят змей и на своих участках", – написала она, прикрепив к сообщению фотографию полоза.

В комментариях к заметке пользователи также рассказали, что видели трёх гадюк неподалёку от садоводства Калиновка.

"Ехал в среду с Оби через садоводство Калиновка, смотрю – змея, остановился, ползёт гадюка. В семи-восьми метрах ещё две. Осень, собираются в кучи на зимовку", – написал местный житель.

Ещё одна горожанка в комментариях также рассказала, что видела на крыше своего дома двух ужей.

Отметим, что фауна Алтайского края включает в себя четыре вида змей. Это щитомордник обыкновенный, гадюка обыкновенная, узорчатый полоз и уж обыкновенный. Как правило, активизируются они в начале мая, конце июня, а также в августе и сентябре.