Жители барнаульского садоводства рассказали о нашествии змей

Нашествие змей началось в барнаульском садоводстве "Меланжист", рассказала местная жительница в паблике Barnaul 22.
По её словам, только за день на своём участке она увидела четырёх змей.
"Уже четвёртая за день, а также люди говорят, что находят змей и на своих участках", – написала она, прикрепив к сообщению фотографию полоза.
В комментариях к заметке пользователи также рассказали, что видели трёх гадюк неподалёку от садоводства Калиновка.
"Ехал в среду с Оби через садоводство Калиновка, смотрю – змея, остановился, ползёт гадюка. В семи-восьми метрах ещё две. Осень, собираются в кучи на зимовку", – написал местный житель.
Ещё одна горожанка в комментариях также рассказала, что видела на крыше своего дома двух ужей.
Отметим, что фауна Алтайского края включает в себя четыре вида змей. Это щитомордник обыкновенный, гадюка обыкновенная, узорчатый полоз и уж обыкновенный. Как правило, активизируются они в начале мая, конце июня, а также в августе и сентябре.
Комментарии
Гадюку за хвост не хватайте - тяпнет. Остальные не знаю, а ужик безобидный... холодненький...
Может быть чувствуют, что человечество начинает им уподобляться, и ищут среди нас родственную душу?
Да ладно, не выдумывайте, нет там никаких змей
Когда вы видите змею не пугайтесь, может это ваша жена отчудила.
5.09.2021 17:46
Мадам
"Гадюку за хвост не хватайте ..."
Бывают и дельные советы!
На фото полоз, у нас в деревне их как грязи.