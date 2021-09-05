Автолюбителям грозят штрафы за установку дополнительных динамиков в машину

Российских водителей могут начать штрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков в машину и усилителей звука, если они нарушают положения по допуску транспортного средства к эксплуатации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
В министерстве пояснили, что установка таких устройств приравнивается к внесению изменений в конструкцию машины, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.
"Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей", – рассказали агентству в пресс-центре ведомства, подчеркнув, что вопрос о том, влияют ли на безопасность устанавливаемые компоненты, можно рассмотреть только в каждом конкретном случае.
Напомним, с 1 сентября у российских автомобилистов появилась возможность обжаловать через сайт "Госуслуги" штрафы от ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами. До этого процедура требовала отправления заказного письма или личного визита в отделение.
Комментарии
Давайте теперь сигнализацию запретим,это тоже дор оборудование.Смех просто за страну
Предлагаю чехлы на сиденьях запретить, это же то же изменение конструкции, может на безопасность повлиять! Вы бы лучше ямы на дорогах запретили!