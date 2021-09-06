Ещё двое пациентов с COVID-19 скончались в Республике Алтай

Ещё двое пациентов с коронавирусом скончались в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в июле умерли 76-летний житель Горно-Алтайска и 68-летняя жительница Кош-Агачского района.

Как выяснили патологоанатомы, в обоих случаях смерть наступила в результате инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии. За весь период в регионе зарегистрировано 360 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 313 – от коронавируса, 47 – по иным причинам.

Также в Горном Алтае выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 5 – в Горно-Алтайске, 4 – в Майминском районе, 4 – в Усть-Канском районе, 3 – в Онгудайском районе. Всего за время пандемии в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 880 случаев заболевания.

Вылечились 29 пациентов, всего на 6 сентября с выздоровлением выписали 19 564 человек.