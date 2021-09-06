В Алтайском крае пройдут антитеррористические учения

Жителей Алтайского края предупреждают об отработке оперативными службами различных вводных в связи с учениями 7 и 8 сентября. УФСБ по региону проводит проверку готовности оперативной группировки к возможной террористической угрозе.

"Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к учению, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации", – подчеркнули в ведомстве.

На протяжении двух дней в Первомайском районе пройдёт активная фаза планового командно-штабного учения. В нём примут участие представители властей, полицейские, спасатели, а также сотрудники иных силовых структур.