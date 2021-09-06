Школьники двух алтайских сёл перешли на дистант из-за COVID-19 у водителя автобуса

Школьников из славгородских сёл – Пановка и Добровка – перевели на удалённое обучение из-за подтверждённого COVID-19 у единственного водителя школьного автобуса. Как рассказала директор Знаменской школы Елена Шевченко, сёла находятся от учебного заведения в 18 километрах, а посадить кого-то другого за руль школьного автобуса они не могут.

Как отметила руководитель учебного заведения в разговоре с "Толком", далеко не у всех родителей есть свои машины, а поэтому детей на учёбу доставляют на школьном автобусе. Коронавирус у водителя обнаружили накануне учебного года, а 31 августа он сдал уже второй тест, который вновь показал положительный результат.

"Мы оповестили родителей. 1 сентября они привезли своих детей, кроме пяти человек. Для них проведена отдельная линейка в Пановке. На дистанте пока обучаются только те дети, чьи родители дали на это согласие. Остальных в школу привозят родители", – рассказала она.

Сейчас из 18 учеников на дистанционном обучении находятся 15, троих школьников в Знаменку привозят родители. Среди них двое детей из села Пановка, у которых нет домашнего интернета. Все остальные, кто сейчас учится на удалёнке, по словам директора школы, имеют доступ к Сети.

Директор отметила, что школа не может заменить водителя, поскольку к работе на школьных автобусах нужен специальный допуск – карта водителя, наличие категории "Д", соответствующий стаж работы и отсутствие нарушений ПДД.