Алтайские паралимпийцы вернулись на сутки в Барнаул, чтобы улететь потом к Путину

Фото: "Алтайский спорт"

Несколько участников Паралимпийских игр в Токио вернулись в Барнаул ранним утром 5 сентября. Среди них пловцы Юрий Лучкин и Артур Кубасов, легкоатлеты Егор Шаров, Александр Костин и его лидер Юрий Клопцов. В Барнауле паралимпийцев встречали родные и друзья. Солидная делегация приехала из города Бийска. Встречу организовал Центр спортивной подготовки сборных команд региона, пишет "Алтайский спорт".

Уже 6 сентября Александр Костин и Юрий Клопцов улетели обратно в Москву, где пройдёт встреча паралимпийцев-медалистов Паралимпиады с президентом России Владимиром Путиным. По словам спортсменов, с родными и близкими они побудут всего сутки. Среди тех, кто встречается с главой государства, и бийчанин Роман Жданов, который в Токио выиграл сразу три золотых медали.

Первыми своими впечатлениями о Паралимпийских играх в Токио поделились бронзовые призёры соревнований в беге на 5000 метров Александр Костин и Юрий Клопцов.

"Это одна из самых важных медалей в жизни. Меня переполняют чувства радости и немного лёгкой эйфории. Если сравнивать с другими соревнованиями, то в Токио была совершенно иная атмосфера. Ты видишь, что любой спортсмен приезжает на Паралимпиаду за медалью, он готов бороться. Когда ты выходишь на старт, то чувствуешь, что никакая медаль тебе не гарантирована, тебе придётся за неё побороться", – сказал журналистам Костин.

Юрий Клопцов отметил, что от Паралимпиады у него остались только положительные эмоции. Свою бронзовую медаль он отметил колой, пиццей и жареной курицей.

"Смазывают положительные впечатления отсутствие зрителей и невозможность прогуляться по улицам Токио, посмотреть японскую культуру. А так – это были очень крупные соревнования. Начинаешь по-другому смотреть на людей с ограниченными возможностями, понимаешь, что они способны на очень-очень многое. Восхищаюсь ими, они классные!" – отметил Юрий Клопцов.

Как ранее писал amic.ru, встреча с олимпийцами состоится 10 сентября. 2 сентября спортсмены уйдут на карантин. Отбывать его они будут в отеле в номерах по одному. Выходить из них спортсменам строго запретили. Сергей Каменский и другие призёры Олимпиады обязаны сдавать тест на коронавирус раз в два дня.