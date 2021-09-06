Менее 18 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России

17 856 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Согласно информации федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 7 030 455.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1463), второе место занимает Московская область (+891), третье – Санкт-Петербург (+690). Алтайский край с 239 случаями находится на 24-й строчке среди регионов страны.

Скончались ещё 790 человек. За весь период в России от коронавируса умерло 187 990 человек.

Выздоровели ещё 14 276 пациентов. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 6 285 007 жителей страны.