Барнаульский меланжевый комбинат заявил о масштабной модернизации

Проект строительства новых корпусов на территории БМК / Автор: Bilfinger

Барнаульский меланжевый комбинат (БМК) готовится к масштабной реконструкции: на территории предприятия появится новый производственно-складской комплекс, котельная, столовая, а также очистные сооружения. Проект обновлённого завода представляли на градостроительном совете 2 сентября. Собственники компании обещают отреставрировать и уже построенные здания, которые являются памятниками истории. Всего модернизация БМК позволит более чем в три раза увеличить выпуск продукции и обеспечить город новыми рабочими местами.

Не "коробки"

Площадь Барнаульского меланжевого комбината (ул. Кулагина, 8) – почти 25 га. Здесь скоро начнётся строительство нового производственного блока. В нём предусмотрены помещения для выпуска и хранения продукции, а также здравпункт, гардеробные, лаборатории, офисы, технические помещения.

Также на территории БМК планируется возведение нового здания столовой с актовым залом, склада химии, трансформаторной подстанции, очистных сооружений и КПП. Разрабатывали проект обновлённого "Меланжиста" в международной компании Bilfinge (российский офис находится в Ростове-на-Дону).

По словам авторов эскизов, сейчас БМК выпускает 7 млн погонных метров ткани, но к 2025 году, после строительства новых корпусов, мощности комбината вырастут до 24 млн метров. При разработке внешнего облика зданий проектировщики учитывали сложившуюся застройку на территории предприятия.

"Архитектурные решения фасадов планируемых зданий будут выполнены в едином со всем заводским комплексом стиле. Отделка выполнена линеарными и сэндвич-панелями тёплых оттенков. В новом строительстве мы постарались максимально повторить элементы существующих зданий, отойти от стандартного проектирования промышленных объектов, которые выглядят как "коробки", облицованные сэндвич-панелями", – рассказали авторы проекта.

Меланжевый комбинат уже более 30 лет ожидает модернизации, заметили члены градостроительного совета. Однако расширение предприятия было невозможно из-за отсутствия подъездных путей на территорию.

Справка

Меланжевый комбинат находится на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина, со всех сторон предприятие окружено коммерческими и производственными объектами, принадлежащими другим собственникам. Дополнительный въезд на территорию БМК возможно сделать только по "чужим" земельным участкам.

"Попытки сформировать анклав (имеется в виду новое строительство в окружении существующих построек, – прим. ред.) на территории БМК был осложнён тем, что это привело бы к транспортным проблемам. Освоение этого участка было невозможно без устройства сквозных проездов, которые должны были формироваться как зона ограниченного пользования. Можете ли вы доподлинно сказать, что такая схема застройки не ущемляет интересы смежных землепользователей внутри территории БМК?" – спросил у проектировщиков архитектор Сергей Боженко.

Присутствующий на заседании градсовета представитель БМК пояснил: предприятие планирует построить дополнительную дорогу с проспекта Калинина.

Для этого комбинат арендует два участка, принадлежащие другим юрлицам.

"Схемы внутренних проездов разрабатывались с учётом юридических лиц, которые пользуются территорией комбината для проезда к своим зданиям, не принадлежащим комбинату. Все проезды в связи с новой застройкой мы учитываем в интересах смежных пользователей. Государственная экспертиза (проверяет соответствие проекта всем градостроительным требованиям, – прим. ред.) запросит у нас документы, подтверждающие согласие смежных землепользователей", – отмечает представитель БМК.

Снести нельзя восстановить

Кроме строительства новых корпусов, комбинат планирует отреставрировать и фасады старой фабрики. Проект уже разрабатывает барнаульский архитектор Александр Деринг. Сейчас здание стоит полуразрушенным и никак не используется: приспособить площади под новое производство невозможно из-за конструктива объекта. Однако собственник по закону об историческом наследии обязан следить за его сохранностью (памятником архитектуры признано не всё здание старой фабрики, а только главный фасад, – прим. ред.).

"Мы подписали охранные обязательства с "Алтайохранкультурой" (ведомство, ответственное за сохранение всех памятников истории в регионе, – прим. ред.), в соответствии с которым и по срокам, и по составу работ разбиты планы по восстановлению фасадов – главный корпус, фабрика, кухня, здание проходной", – отметил представитель БМК.

Присутствующая на градсовете специалист "Алтайохранкультуры" Анна Ситникова отметила, что стиль планируемых объектов не сочетается с существующим комплексом зданий. Но так как новые корпуса появятся в глубине участка, специалисты не видят преград для их возведения.

"Предприятие должно развиваться, изначально у нас было много вопросов по сохранению объекта культурного наследия. В 2018 году нам представили проект. Архитектура новых корпусов не сильно перекликается с архитектурой памятника, но поскольку это на "задворках", а главный фасад и новую застройку вместе увидеть невозможно, такая архитектура допустима", – сообщила Ситникова.

Члены градсовета единогласно одобрили проект развития БМК. Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко считает, что это событие городского масштаба.

"Наконец-то промышленный объект модернизируют. Большинство предприятий по проспекту Калинина раздербанены, от них остались "куски". "Меланжист" претерпел много событий, но "ядро" осталось. То, что собственники хотят его развивать, положительно для Барнаула. Это новые рабочие места и деньги, которые останутся в городе", – отметил он.

Справка

Барнаульский меланжевый комбинат образован в 1932 году, в ноябре 1934 года выпустил первую продукцию – ткани, которые обеспечивали потребности районов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Сейчас на территории предприятия находятся прядильно-ткацкая фабрика, здание красильно-отделочного и швейного цехов, склады химикатов и хлопка, железнодорожная ветка, насосная станция, котельная, трансформаторная подстанция.