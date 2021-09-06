В мэрии рассказали, куда сходить в Барнауле на День города

День города в Барнауле в этом году отметят в субботу, 11 сентября. Праздничные мероприятия, посвящённые 291-летию краевой столицы, начнутся с 10:00. Куда можно сходить в этот праздник, рассказали в мэрии.

Так, в парке культуры и отдыха "Центральный" в 10:00 откроются выставка цветов "С любовью к городу" и выставка "Город мастеров". Там же пройдёт фестиваль национальных культур "Единой семьёй в Барнауле живём". С 15:00 на большом экране будут транслировать концертную программу от творческих коллективов города.

На площади Свободы с 10:30 до 14:00 пройдёт презентация Всероссийского проекта "Научись спасать жизнь", а на улице Мало-Тобольской в течение дня будет работать фотовыставка "Барнаул туристский" и развернётся гастрономический фестиваль.

В 11:00 проведут множество спортивных мероприятий. Так, на площадке перед "Титов-Ареной" состоится Кубок города по баскетболу 3х3, фестиваль ГТО, соревнования по стрельбе из пневматического оружия и скалолазанию. На площадке спорткомплекса "Обь" пройдут соревнования по гиревому спорту и армрестлингу, а на аллее на площади Сахарова встретятся шахматисты. Кроме того, на лыжной базе "Динамо" в 12:00 начнётся Всероссийский день бега "Кросс Нации".

Творческие программы в онлайн-формате "Барнаул студенческий, молодёжный, творческий!" и "Барнаул столица мира" проведут с 14:00 до 17:00 в Университетском дворике на пр. Ленина, 61.

Помимо этого, праздничные программы состоятся во всех районах города:

в 10:00 Индустриальный район представит в Парке спорта Алексея Смертина выставки "Город мастеров" и "Цветочная мелодия";

в 11:00 выставочная площадка Железнодорожного района начнет работать в сквере на пересечении​ ​пр. Социалистического и ул. Молодёжной;

в 12:00 праздничную программу откроют на площади им. Германа Титова в Октябрьском районе;

в 12:00 праздничная программа Центрального района откроется во Дворце культуры "Южный";

в 15:00 в Ленинском районе на площади Мира стартует выставка тематических композиций "Живёт на свете красота" и праздничный проект "Город, где сбываются мечты".

Напомним, в этом году День города в Барнауле проведут с учётом антиковидных ограничений – без концертных программ и фейерверка. Такое решение в середине августа приняли в мэрии.