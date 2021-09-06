В мэрии рассказали, куда сходить в Барнауле на День города

День города в Барнауле в этом году отметят в субботу, 11 сентября. Праздничные мероприятия, посвящённые 291-летию краевой столицы, начнутся с 10:00. Куда можно сходить в этот праздник, рассказали в мэрии.
Так, в парке культуры и отдыха "Центральный" в 10:00 откроются выставка цветов "С любовью к городу" и выставка "Город мастеров". Там же пройдёт фестиваль национальных культур "Единой семьёй в Барнауле живём". С 15:00 на большом экране будут транслировать концертную программу от творческих коллективов города.
На площади Свободы с 10:30 до 14:00 пройдёт презентация Всероссийского проекта "Научись спасать жизнь", а на улице Мало-Тобольской в течение дня будет работать фотовыставка "Барнаул туристский" и развернётся гастрономический фестиваль.
В 11:00 проведут множество спортивных мероприятий. Так, на площадке перед "Титов-Ареной" состоится Кубок города по баскетболу 3х3, фестиваль ГТО, соревнования по стрельбе из пневматического оружия и скалолазанию. На площадке спорткомплекса "Обь" пройдут соревнования по гиревому спорту и армрестлингу, а на аллее на площади Сахарова встретятся шахматисты. Кроме того, на лыжной базе "Динамо" в 12:00 начнётся Всероссийский день бега "Кросс Нации".
Творческие программы в онлайн-формате "Барнаул студенческий, молодёжный, творческий!" и "Барнаул столица мира" проведут с 14:00 до 17:00 в Университетском дворике на пр. Ленина, 61.
Помимо этого, праздничные программы состоятся во всех районах города:
- в 10:00 Индустриальный район представит в Парке спорта Алексея Смертина выставки "Город мастеров" и "Цветочная мелодия";
- в 11:00 выставочная площадка Железнодорожного района начнет работать в сквере на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодёжной;
- в 12:00 праздничную программу откроют на площади им. Германа Титова в Октябрьском районе;
- в 12:00 праздничная программа Центрального района откроется во Дворце культуры "Южный";
- в 15:00 в Ленинском районе на площади Мира стартует выставка тематических композиций "Живёт на свете красота" и праздничный проект "Город, где сбываются мечты".
Напомним, в этом году День города в Барнауле проведут с учётом антиковидных ограничений – без концертных программ и фейерверка. Такое решение в середине августа приняли в мэрии.
Комментарии
Никуда не ходите, мало заразы.
Чтобы появилось праздничное настроение, Михаил с сыном пошёл смотреть соревнования по армрестлингу
6.09.2021 16:51
- гость -
Правильно! Сидите дома, а то не известно , что можете подцепить в этом опасном мире. Столько всякой заразы ходит - просто жуть.) И как человечество выжило- не понять)
а в калуге день город 3 недели отмечали каждую субботу и воскресенье...
а перед этим в обнинске был день города вживую сурганова пела, буритто, 2ве маши, билан...
6.09.2021 17:28
Jobik
К нам такие не доезжают - сильно далеко. Надежда Бабкина - наше всё.
6.09.2021 17:23
- гость -
Правильно! Сидите дома, а то не известно , что можете подцепить в этом опасном мире. Столько всякой заразы ходит - просто жуть.) И как человечество выжило- не понять)
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Глупые, как вы, не выжили.