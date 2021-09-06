На Алтае 16-летний подросток угнал машину отчима и попался на хранении конопли

В Советском районе будут судить 16-летнего подростка, обвиняемого в угоне автомобиля и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, июльской ночью юноша тайно взял из дома ключи от автомобиля отчима и поехал с другом кататься по селу. Вскоре мужчина нашёл свою машину в неисправном состоянии на дороге неподалёку от населённого пункта.

"В ходе обыска в комнате несовершеннолетнего было обнаружено наркотическое вещество – конопля весом более 300 граммов, что считается крупным размером", – добавили в ведомстве.

Во время следствия подросток признал свою вину. Материалы дела передали в суд.