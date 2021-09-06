Алтайский СК предъявил обвинение по делу об утоплении школьницы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту утопления восьмилетней девочки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Ребёнок погиб 6 июля 2021 года, когда купался на искусственном пруду в Калманском районе Алтайского края.

Следователи выяснили, что днём три несовершеннолетних девочки в сопровождении матери одной из них пришли на водоём. На берегу дети и находящиеся там двое ребят нашли деревянный плот, на котором решили покататься.

Отплыв на небольшое расстояние от берега, дети стали прыгать в воду. В результате неосторожных действий плот опрокинулся вместе с купающимися. Восьмилетняя девочка не смогла выплыть и утонула. Её тело обнаружили на следующий день.

Правоохранители пришли к выводу, что вина в гибели школьницы лежит на матери одной из девочек, которая привезла дочь со сверстницами на пруд.

"При этом женщина не спросила у родителей детей разрешения на поездку и привезла их на место, не предназначенное для купания, – уточнили в ведомстве. – Оставив девочек в водоёме без присмотра, обвиняемая села в свой автомобиль, достоверно зная, что несовершеннолетние не умеют плавать и не имеют при себе плавательных средств защиты".

Сельчанке предъявили обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.