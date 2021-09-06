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Новости

В мэрии Барнаула презентовали транспортную карту "Тройка"

, ИА "Амител"
Проект планируют реализовать в сотрудничестве с ПАО "Сбербанк"

Фото: пресс-служба мэрии

Барнаульские власти обсудили предложение ПАО "Сбербанк" о сотрудничестве и реализации совместных транспортных проектов. Одним из них стала транспортная карта "Тройка".

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект презентовали в мэрии в режиме видеоселектора. Помимо представителей мэрии, в мероприятии приняли участие управляющий региональным отделением Сбербанка, руководители профильных комитетов города, Горэлектротранса и Центртранса.

"Тройку" уже используют в Москве, Московской и Тульской областях. Кроме того, пилотный проект запущен в Ульяновске, Ярославской области, Пермском и Хабаровском краях.

Основная цель проекта – повышение качества обслуживания пассажиров за счёт объединения билетной системы на всех видах транспорта.

По результатам обсуждения первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков поручил профильным комитетам проанализировать особенности использования указанной платёжной системы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.09.2021 20:21
- гость -

Нужна 146%!

6.09.2021 20:43
гость

В Москве по карте "Тройка" - пересадка между линиями метро/МЦК/МЦД бесплатная, пересадка между наземным транспортом бесплатная (с 1 сентября сего года), пересадка с метро на наземный или наоборот - по сниженной цене (примерно половина тарифа).

Так что - если будете внедрять в Барнауле, соблюдите высокие стандарты в интересах пассажиров.

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