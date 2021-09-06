В мэрии Барнаула презентовали транспортную карту "Тройка"

Фото: пресс-служба мэрии
Барнаульские власти обсудили предложение ПАО "Сбербанк" о сотрудничестве и реализации совместных транспортных проектов. Одним из них стала транспортная карта "Тройка".
Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект презентовали в мэрии в режиме видеоселектора. Помимо представителей мэрии, в мероприятии приняли участие управляющий региональным отделением Сбербанка, руководители профильных комитетов города, Горэлектротранса и Центртранса.
"Тройку" уже используют в Москве, Московской и Тульской областях. Кроме того, пилотный проект запущен в Ульяновске, Ярославской области, Пермском и Хабаровском краях.
Основная цель проекта – повышение качества обслуживания пассажиров за счёт объединения билетной системы на всех видах транспорта.
По результатам обсуждения первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков поручил профильным комитетам проанализировать особенности использования указанной платёжной системы.
Комментарии
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В Москве по карте "Тройка" - пересадка между линиями метро/МЦК/МЦД бесплатная, пересадка между наземным транспортом бесплатная (с 1 сентября сего года), пересадка с метро на наземный или наоборот - по сниженной цене (примерно половина тарифа).
Так что - если будете внедрять в Барнауле, соблюдите высокие стандарты в интересах пассажиров.