В мэрии Барнаула презентовали транспортную карту "Тройка"

Фото: пресс-служба мэрии

Барнаульские власти обсудили предложение ПАО "Сбербанк" о сотрудничестве и реализации совместных транспортных проектов. Одним из них стала транспортная карта "Тройка".

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект презентовали в мэрии в режиме видеоселектора. Помимо представителей мэрии, в мероприятии приняли участие управляющий региональным отделением Сбербанка, руководители профильных комитетов города, Горэлектротранса и Центртранса.

"Тройку" уже используют в Москве, Московской и Тульской областях. Кроме того, пилотный проект запущен в Ульяновске, Ярославской области, Пермском и Хабаровском краях.

Основная цель проекта – повышение качества обслуживания пассажиров за счёт объединения билетной системы на всех видах транспорта.

По результатам обсуждения первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков поручил профильным комитетам проанализировать особенности использования указанной платёжной системы.