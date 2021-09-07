100 тысяч за "квадрат". Барнаул почти сравнялся с Новосибирском по ценам на жильё

Стоимость квадратного метра квартир в Барнауле, как на первичном, так и на вторичном рынке, уже перевалила за 100 тыс. рублей. И если строящееся жильё дорожает из-за роста цен на строительные материалы, то "бэушная" недвижимость – из-за "аппетитов" собственников. Эксперты говорят, что алтайская столица по дороговизне жилья уже почти приблизилась к Новосибирску. И, что удивительно, барнаульцев цены не пугают: на некоторые квартиры выстраиваются очереди.
"Люди готовы брать и брать"
Спрос на недвижимость в Барнауле вырос с началом осени: по словам риелторов, квартирами в городе интересуются жители сёл, планирующие переезд в столицу края, родители детей-студентов, а также горожане, вернувшиеся из отпусков. Как отмечает руководитель агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин, особенно популярны малогабаритные квартиры в "сердце" города. Сейчас их стоимость уже приблизилась к новосибирским показателям.
"Однокомнатные квартиры в центре Барнаула продаются даже дороже 100 тысяч рублей за квадратный метр. Недавно наше агентство приобретало для клиентов однокомнатные квартиры в Новосибирске и в центре Барнаула. Новосибирск мы, конечно, ещё не догнали по ценам, но если брать наш центр и их район ближе к центру, то города находятся где-то рядом. Так, стоимость "однушки" 35 "квадратов" в центре Барнаула уже может достигать 3,5-3,8 млн рублей. И на такие предложения – очередь", – говорит риелтор.
Рост цен на вторичное жильё был ожидаемым, отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Дело в том, что рынок готовых квартир – это "зеркало" новостроек: если дорожает новое жильё – растёт в цене и "подержанное".
"В центре Барнаула предложение ограничено одним-двумя строящимися комплексами. Этого, конечно, недостаточно для удовлетворения спроса. Поэтому интерес покупателей переключается на "вторичку", где также растут цены. По каким-то позициям мы видим, что стоимость уже переваливает за 100 тыс. рублей: например, квартира 33 "квадрата" может стоить 3,6 млн рублей", – отмечает Никитеев.
Рынок, тормози
Однако до конца года спрос на недвижимость может "просесть". Риелторы уже видят первых "ласточек" этой тенденции: барнаульские застройщики всё чаще объявляют акции и рекламируют свои проекты.
Пока скидки предлагают на наиболее неликвидные варианты – многокомнатные квартиры большой площади. Но, напоминают эксперты, в прошлом году дисконт девелоперы не предусматривали даже на этот сегмент жилья.
"Сейчас цены на квартиры максимально высокие, спрос на некоторые сегменты постепенно падает, застройщики, чтобы массово не ронять цены, делают акции и предложения. Однако на старте продаж новых проектов девелоперы пока не устраивают акции", – говорит Никитеев.
Пока эксперты не видят причин для снижения цен* на строящееся жильё: всё, из чего формируется продажная стоимость недвижимости (строительные материалы, грузоперевозки, рабочая сила), продолжает дорожать.
Однако покупательная способность не успевает за "агрессивным" ростом цен на жильё. Поэтому, предполагают эксперты, спрос на квартиры скоро начнёт снижаться.
"Насколько такие цены (100 тыс. за "квадрат", – прим. ред.) корректны для Барнаула – большой вопрос. Однако себестоимость строительства не падает. Если квартиры будут и дальше дорожать, не факт, что они будут продаваться. Какой-то пик по спросу мы точно пройдём, по каким-то позициям он уже пройден: мы видим, что не только в Барнауле, но и по всей России возвращается "любовь" застройщиков к риелторам, так как идёт постепенное снижение продаж. Это говорит о том, что рынок начинает останавливаться", – резюмирует Константин Никитеев.
*Цифры
По информации Евгения Ракина, в среднем стоимость квартиры в новостройке в Барнауле составляет 65-75 тыс. рублей за квадратный метр. Малогабаритные или эксклюзивные (элитные) варианты продаются дороже 100 тыс. рублей за квадратный метр.
Комментарии
Да хоть 500 тыс. за квадрат делайте - все равно денег только на еду, коммуналку и пачку аспирина.
Цена зависит от спроса, есть у людей деньги и они готовы их платить
"И если строящееся жильё дорожает из-за роста цен на строительные материалы, то "бэушная" недвижимость – из-за "аппетитов" собственников."
Ахаха
Ну действительно, БУ ведь слеплено из амна и палок. Откуда там строительные материалы.))) Иксперды блин.
09:18
А нищебродам никто ничего и не предлагает. Поэтому сиди и сопи в две дырки.
А сделок на рынке недвижимости полно, народ и в ипотеку, и за кэш покупает.
Напомню про мировой ориентир справедливой цены на жилье эконом-класса. 1 кв.м. такого жилья должен стоить не более 1 средней месячной зарплате в регионе. При чем, в мире обычно принято продавать жилье готовым, т.е. с ремонтом, а зачастую и с мебелью и даже техникой (странные они правда, у нас то свой путь). Как бы то ни было, средняя зп в Барнауле 25-30 тыс. официально, 35-40 тыс. уже неофициально. Но квадрат эконома по 55-80 тыс. - это согласитесь перебор
7.09.2021 10:08
- гость -
ну а разве нет, что пару лет назад на вторичке за 1,5млн продавали, сейчас за 2млн и больше продают. и за эти 2 года они туда на 500тыс ничего не вложили, так что это "аппетиты" продованов
есть у людей деньги и они готовы их платить
в 95 % это кредитные и ипотечные деньги никак не наличка на руках
10:35
А такое какое горе? Люди своими деньгами в итоге платят, банк свой кредит никому не дарит. И неплательщиков - 5%, остальные 95% платят именно что свои кровные деньги. Просто не одномоментно.
7.09.2021 10:16
- гость -
Что вложили металлурги, когда цены на металл вздули в два раза? А на пиломатериал? И все остальные товары? А вертолетные 10-15к, что сейчас раздают, думаете, не аукнутся?
Тоже мне, нашли крайних - "жадных продованов" вторички.
7.09.2021 10:37
- гость -
Кредит — это не свои деньги. Возьмём что-то подешевле, чем квартира. Мотоцикл, например. Ты копишь-копишь-копишь годами, чтобы купить его за 100'000, например. А твой одногруппник Ерохин идёт в банк, за неделю получает сразу 100'000 и покупает мотоцикл. Естественно, продавец начинает думать, что раз люди так легко платят 100'000, то это подъёмная цена, и её снижать не надо, а нужно даже поднять. И ты копишь дальше, уже до 150'000, а Ерохин ездит на мотоцикле, купленном в кредит. И так до бесконечности. Беря кредиты, Ерохины просто не дадут снизиться ценам, чтобы ты смог купить за свои
Вить, чисто поржать: а у тебя какое образование?
Просто ты тут свою теорию про кредиты изложил…
Я так понимаю, что ты максимум ветеринар, ну или гармонист народного хора)
А вообще, школу то закончил?
"горожане, вернувшиеся из отпусков"
Вот это объяснялка. Вот это горожане у нас.
7.09.2021 10:52
- гость -
Задело за живое? Удачно вам расплатиться по кредиту
Витюня, у меня нет кредитов, поэтому мне незачем кому то отдавать деньги.
А про образование вопрос актуальный: ты как дожил-то до своих лет с такими детскими понятиями?
Да ладно вам завидовать. Россия страна из грязи в князи, из князи в грязи. Может у вас в группе института какой-нибудь дзюдоист учился или теннисист. Надо общаться просто
В Подмосковье есть Черная Грязь. Велком.
Берут и хорошо
Да хоть 500 тыс. за квадрат делайте - все равно денег только на еду, коммуналку и пачку аспирина.
В Гонконге в три раза дороже. Полтора миллиона рублей за квадратный метр и ничего покупают китайцы и не стонут.
7.09.2021 10:09
- гость -
А чё ты радуешься-то?
7.09.2021 12:23
- гость -
Ты видимо риэлтором в Гонконге работаешь. В Гонконге ступить некуда, земли нет свободной, а в роиссе можно небоскрёбы на бок класть и место останется.