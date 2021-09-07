100 тысяч за "квадрат". Барнаул почти сравнялся с Новосибирском по ценам на жильё

Стоимость квадратного метра квартир в Барнауле, как на первичном, так и на вторичном рынке, уже перевалила за 100 тыс. рублей. И если строящееся жильё дорожает из-за роста цен на строительные материалы, то "бэушная" недвижимость – из-за "аппетитов" собственников. Эксперты говорят, что алтайская столица по дороговизне жилья уже почти приблизилась к Новосибирску. И, что удивительно, барнаульцев цены не пугают: на некоторые квартиры выстраиваются очереди.

"Люди готовы брать и брать"

Спрос на недвижимость в Барнауле вырос с началом осени: по словам риелторов, квартирами в городе интересуются жители сёл, планирующие переезд в столицу края, родители детей-студентов, а также горожане, вернувшиеся из отпусков. Как отмечает руководитель агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин, особенно популярны малогабаритные квартиры в "сердце" города. Сейчас их стоимость уже приблизилась к новосибирским показателям.

"Однокомнатные квартиры в центре Барнаула продаются даже дороже 100 тысяч рублей за квадратный метр. Недавно наше агентство приобретало для клиентов однокомнатные квартиры в Новосибирске и в центре Барнаула. Новосибирск мы, конечно, ещё не догнали по ценам, но если брать наш центр и их район ближе к центру, то города находятся где-то рядом. Так, стоимость "однушки" 35 "квадратов" в центре Барнаула уже может достигать 3,5-3,8 млн рублей. И на такие предложения – очередь", – говорит риелтор.

Рост цен на вторичное жильё был ожидаемым, отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Дело в том, что рынок готовых квартир – это "зеркало" новостроек: если дорожает новое жильё – растёт в цене и "подержанное".

"В центре Барнаула предложение ограничено одним-двумя строящимися комплексами. Этого, конечно, недостаточно для удовлетворения спроса. Поэтому интерес покупателей переключается на "вторичку", где также растут цены. По каким-то позициям мы видим, что стоимость уже переваливает за 100 тыс. рублей: например, квартира 33 "квадрата" может стоить 3,6 млн рублей", – отмечает Никитеев.

Рынок, тормози

Однако до конца года спрос на недвижимость может "просесть". Риелторы уже видят первых "ласточек" этой тенденции: барнаульские застройщики всё чаще объявляют акции и рекламируют свои проекты.

Пока скидки предлагают на наиболее неликвидные варианты – многокомнатные квартиры большой площади. Но, напоминают эксперты, в прошлом году дисконт девелоперы не предусматривали даже на этот сегмент жилья.

"Сейчас цены на квартиры максимально высокие, спрос на некоторые сегменты постепенно падает, застройщики, чтобы массово не ронять цены, делают акции и предложения. Однако на старте продаж новых проектов девелоперы пока не устраивают акции", – говорит Никитеев.

Пока эксперты не видят причин для снижения цен* на строящееся жильё: всё, из чего формируется продажная стоимость недвижимости (строительные материалы, грузоперевозки, рабочая сила), продолжает дорожать.

Однако покупательная способность не успевает за "агрессивным" ростом цен на жильё. Поэтому, предполагают эксперты, спрос на квартиры скоро начнёт снижаться.

"Насколько такие цены (100 тыс. за "квадрат", – прим. ред.) корректны для Барнаула – большой вопрос. Однако себестоимость строительства не падает. Если квартиры будут и дальше дорожать, не факт, что они будут продаваться. Какой-то пик по спросу мы точно пройдём, по каким-то позициям он уже пройден: мы видим, что не только в Барнауле, но и по всей России возвращается "любовь" застройщиков к риелторам, так как идёт постепенное снижение продаж. Это говорит о том, что рынок начинает останавливаться", – резюмирует Константин Никитеев.

*Цифры

По информации Евгения Ракина, в среднем стоимость квартиры в новостройке в Барнауле составляет 65-75 тыс. рублей за квадратный метр. Малогабаритные или эксклюзивные (элитные) варианты продаются дороже 100 тыс. рублей за квадратный метр.