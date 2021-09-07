Вторник, 7 Сентябрь, 14:17

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,95
€ 86,57
22°


6312185 +23508
Обь
89см +17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемииДень знаний - 2021
Новости

100 тысяч за "квадрат". Барнаул почти сравнялся с Новосибирском по ценам на жильё

, ИА "Амител"
Больше всего в алтайской столице подорожали малогабаритные квартиры
Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стоимость квадратного метра квартир в Барнауле, как на первичном, так и на вторичном рынке, уже перевалила за 100 тыс. рублей. И если строящееся жильё дорожает из-за роста цен на строительные материалы, то "бэушная" недвижимость – из-за "аппетитов" собственников. Эксперты говорят, что алтайская столица по дороговизне жилья уже почти приблизилась к Новосибирску. И, что удивительно, барнаульцев цены не пугают: на некоторые квартиры выстраиваются очереди.

"Люди готовы брать и брать"

Спрос на недвижимость в Барнауле вырос с началом осени: по словам риелторов, квартирами в городе интересуются жители сёл, планирующие переезд в столицу края, родители детей-студентов, а также горожане, вернувшиеся из отпусков. Как отмечает руководитель агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин, особенно популярны малогабаритные квартиры в "сердце" города. Сейчас их стоимость уже приблизилась к новосибирским показателям.

"Однокомнатные квартиры в центре Барнаула продаются даже дороже 100 тысяч рублей за квадратный метр. Недавно наше агентство приобретало для клиентов однокомнатные квартиры в Новосибирске и в центре Барнаула. Новосибирск мы, конечно, ещё не догнали по ценам, но если брать наш центр и их район ближе к центру, то города находятся где-то рядом. Так, стоимость "однушки" 35 "квадратов" в центре Барнаула уже может достигать 3,5-3,8 млн рублей. И на такие предложения – очередь", – говорит риелтор.

Рост цен на вторичное жильё был ожидаемым, отмечает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Дело в том, что рынок готовых квартир – это "зеркало" новостроек: если дорожает новое жильё – растёт в цене и "подержанное".

"В центре Барнаула предложение ограничено одним-двумя строящимися комплексами. Этого, конечно, недостаточно для удовлетворения спроса. Поэтому интерес покупателей переключается на "вторичку", где также растут цены. По каким-то позициям мы видим, что стоимость уже переваливает за 100 тыс. рублей: например, квартира 33 "квадрата" может стоить 3,6 млн рублей", – отмечает Никитеев.

Рынок, тормози 

Однако до конца года спрос на недвижимость может "просесть". Риелторы уже видят первых "ласточек" этой тенденции: барнаульские застройщики всё чаще объявляют акции и рекламируют свои проекты.

Пока скидки предлагают на наиболее неликвидные варианты – многокомнатные квартиры большой площади. Но, напоминают эксперты, в прошлом году дисконт девелоперы не предусматривали даже на этот сегмент жилья.

"Сейчас цены на квартиры максимально высокие, спрос на некоторые сегменты постепенно падает, застройщики, чтобы массово не ронять цены, делают акции и предложения. Однако на старте продаж новых проектов девелоперы пока не устраивают акции", – говорит Никитеев.

Пока эксперты не видят причин для снижения цен* на строящееся жильё: всё, из чего формируется продажная стоимость недвижимости (строительные материалы, грузоперевозки, рабочая сила), продолжает дорожать.

Однако покупательная способность не успевает за "агрессивным" ростом цен на жильё. Поэтому, предполагают эксперты, спрос на квартиры скоро начнёт снижаться. 

"Насколько такие цены (100 тыс. за "квадрат", – прим. ред.) корректны для Барнаула – большой вопрос. Однако себестоимость строительства не падает. Если квартиры будут и дальше дорожать, не факт, что они будут продаваться. Какой-то пик по спросу мы точно пройдём, по каким-то позициям он уже пройден: мы видим, что не только в Барнауле, но и по всей России возвращается "любовь" застройщиков к риелторам, так как идёт постепенное снижение продаж. Это говорит о том, что рынок начинает останавливаться", – резюмирует Константин Никитеев.

*Цифры

По информации Евгения Ракина, в среднем стоимость квартиры в новостройке в Барнауле составляет 65-75 тыс. рублей за квадратный метр. Малогабаритные или эксклюзивные (элитные) варианты продаются дороже 100 тыс. рублей за квадратный метр. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.09.2021 09:18
- гость -

Да хоть 500 тыс. за квадрат делайте - все равно денег только на еду, коммуналку и пачку аспирина.

7.09.2021 09:46
- гость -

Цена зависит от спроса, есть у людей деньги и они готовы их платить

7.09.2021 10:08
- гость -

"И если строящееся жильё дорожает из-за роста цен на строительные материалы, то "бэушная" недвижимость – из-за "аппетитов" собственников."
Ахаха
Ну действительно, БУ ведь слеплено из амна и палок. Откуда там строительные материалы.))) Иксперды блин.

7.09.2021 10:09
- гость -

09:18
А нищебродам никто ничего и не предлагает. Поэтому сиди и сопи в две дырки.
А сделок на рынке недвижимости полно, народ и в ипотеку, и за кэш покупает.

7.09.2021 10:11
-гость-

Напомню про мировой ориентир справедливой цены на жилье эконом-класса. 1 кв.м. такого жилья должен стоить не более 1 средней месячной зарплате в регионе. При чем, в мире обычно принято продавать жилье готовым, т.е. с ремонтом, а зачастую и с мебелью и даже техникой (странные они правда, у нас то свой путь). Как бы то ни было, средняя зп в Барнауле 25-30 тыс. официально, 35-40 тыс. уже неофициально. Но квадрат эконома по 55-80 тыс. - это согласитесь перебор

7.09.2021 10:16
- гость -

7.09.2021 10:08
- гость -
ну а разве нет, что пару лет назад на вторичке за 1,5млн продавали, сейчас за 2млн и больше продают. и за эти 2 года они туда на 500тыс ничего не вложили, так что это "аппетиты" продованов

7.09.2021 10:35
- гость -

есть у людей деньги и они готовы их платить
в 95 % это кредитные и ипотечные деньги никак не наличка на руках

7.09.2021 10:37
- гость -

10:35
А такое какое горе? Люди своими деньгами в итоге платят, банк свой кредит никому не дарит. И неплательщиков - 5%, остальные 95% платят именно что свои кровные деньги. Просто не одномоментно.

7.09.2021 10:45
- гость -

7.09.2021 10:16
- гость -

Что вложили металлурги, когда цены на металл вздули в два раза? А на пиломатериал? И все остальные товары? А вертолетные 10-15к, что сейчас раздают, думаете, не аукнутся?
Тоже мне, нашли крайних - "жадных продованов" вторички.

7.09.2021 10:46
Виктор

7.09.2021 10:37
- гость -

Кредит — это не свои деньги. Возьмём что-то подешевле, чем квартира. Мотоцикл, например. Ты копишь-копишь-копишь годами, чтобы купить его за 100'000, например. А твой одногруппник Ерохин идёт в банк, за неделю получает сразу 100'000 и покупает мотоцикл. Естественно, продавец начинает думать, что раз люди так легко платят 100'000, то это подъёмная цена, и её снижать не надо, а нужно даже поднять. И ты копишь дальше, уже до 150'000, а Ерохин ездит на мотоцикле, купленном в кредит. И так до бесконечности. Беря кредиты, Ерохины просто не дадут снизиться ценам, чтобы ты смог купить за свои

7.09.2021 10:52
- гость -

Вить, чисто поржать: а у тебя какое образование?
Просто ты тут свою теорию про кредиты изложил…
Я так понимаю, что ты максимум ветеринар, ну или гармонист народного хора)
А вообще, школу то закончил?

7.09.2021 10:53
- гость -

"горожане, вернувшиеся из отпусков"

Вот это объяснялка. Вот это горожане у нас.

7.09.2021 10:59
Виктор

7.09.2021 10:52
- гость -

Задело за живое? Удачно вам расплатиться по кредиту

7.09.2021 11:03
- гость -

Витюня, у меня нет кредитов, поэтому мне незачем кому то отдавать деньги.
А про образование вопрос актуальный: ты как дожил-то до своих лет с такими детскими понятиями?

7.09.2021 11:17
- гость -

Да ладно вам завидовать. Россия страна из грязи в князи, из князи в грязи. Может у вас в группе института какой-нибудь дзюдоист учился или теннисист. Надо общаться просто

7.09.2021 12:00
- гость -

В Подмосковье есть Черная Грязь. Велком.

7.09.2021 12:08
- гость -

Берут и хорошо

7.09.2021 12:23
- гость -

Да хоть 500 тыс. за квадрат делайте - все равно денег только на еду, коммуналку и пачку аспирина.
В Гонконге в три раза дороже. Полтора миллиона рублей за квадратный метр и ничего покупают китайцы и не стонут.

7.09.2021 13:47
- гость -

7.09.2021 10:09
- гость -

А чё ты радуешься-то?

7.09.2021 13:50
- гость -

7.09.2021 12:23
- гость -

Ты видимо риэлтором в Гонконге работаешь. В Гонконге ступить некуда, земли нет свободной, а в роиссе можно небоскрёбы на бок класть и место останется.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
14:06
Роспотребнадзор запретил в школьных столовых лапшу по-флотски, блины и колбасу 2
13:58
Талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России выбрали амурского тигра 0
13:46
Производители холодильников предупредили о возможном дефиците 3
13:35
Расписание 15 пригородных поездов изменили в Алтайском крае 0
13:24
Кабмин реализовал решение съезда ЕР: военнослужащие получили единовременные выплаты 0
13:10
Художник-постановщик Борис Краснов умер после инсульта 0
12:54
Очередной антирекорд. 27 пациентов с ковидом умерли за сутки в Алтайском крае 10
12:43
WhatsApp с 1 ноября прекратит поддержку устаревших устройств на Android и iOS 1
12:32
РЖД объявили о скидках на билеты из Барнаула в Адлер 0
12:20
Единороссы опубликовали программу, с которой они пойдут на выборы в АКЗС 12
12:07
Пьяный студент колледжа угнал "шестёрку" в Алтайском крае 6
11:50
Корпорация кубиков: в Барнауле впервые организуют интерактивную выставку LEGO 0
11:42
16 сентября в Барнауле состоится вечер профессионального бокса 0
11:30
Производителей "палёного" коньяка, от которого погибли четверо человек на Алтае, задержали 3
11:19
Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт 21
11:01
Веселье без ограничений: "Солнечный ветер" приглашает на безлимитный прокат аттракционов 0
10:56
Будет ли салют на День города в Барнауле в 2021 году? 6
10:45
Водитель КамАЗа, насмерть сбивший женщин в Барнауле, попал под "уголовку" 12
10:32
Первый контейнерный поезд с лесом отправили из Барнаула в Китай 16
10:20
Вкусно и весело: как в этом году пройдёт обновлённый фестиваль сыра 1
10:05
Эксперт назвал способы для получения доплат к пенсии за родственников 1
09:53
Сергей Лавров рассказал о любви к отдыху на Алтае 2
09:40
Зелёный двор и эргономичные планировки: барнаульцам предлагают купить жильё на берегу Невы 0
09:30
Трагически погиб главврач барнаульской клиники "Карат" Павел Шаргунов 11
09:17
Льготную ипотеку предложили выдавать один раз в жизни 0
09:01
Блогер Блиновская заплатила звёздам по 10 млн за выступление на Алтае 25
08:47
Врач рассказала о вреде чая и кофе после коронавируса 1
08:31
100 тысяч за "квадрат". Барнаул почти сравнялся с Новосибирском по ценам на жильё 20
08:17
Барнаульский меланжевый комбинат заявил о масштабной модернизации 26
08:03
Чистый воздух – норма жизни. Что такое рекуператор и почему он нужен в каждом доме 0
07:50
Голикова заявила о высокой мужской смертности в России 22
07:36
Подросткам, спустившим деньги с "Пушкинской карты", простили махинации и пополнили счёт 14
07:18
Риелтор назвал признаки арендодателей-мошенников 3
07:04
"Лежал на кровати с инфарктом": почему экс-министру Юрию Денисову отказали в УДО 20
06:48
Куда сходить на День города в Барнауле? Полная программа мероприятий 11
06:32
Как я встретил вашу маму. Тиктокеры рассказывают истории знакомств своих родителей 0
06:16
Из шишек, листьев и овощей. Несложные детские поделки 3
06:01
Бабье лето продолжается. О погоде в Алтайском крае 7 сентября 2
23:55
Такой день. Смертельный наезд на пешеходов в Барнауле и перевод школьников на удалёнку 0
23:32
Инфекционист спрогнозировал сроки отступления коронавируса 0
22:55
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Рубцовске 0
22:34
Ревнивая учительница напала на 17-летнего сожителя с ножом 1
21:58
142 человека пострадали от укусов клещей в Алтайском крае за прошедшую неделю 0
21:33
Умер актёр Жан-Поль Бельмондо 5
20:58
Россиянам дадут доступ к медицинской карте через "Госуслуги" 4
20:31
Жительницу Алтайского края будут судить за истязание взятых под опеку детей 0
19:57
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 6 сентября 0
19:34
Большинство алтайских пенсионеров уже получили выплату в размере 10 тысяч рублей 3
19:09
К 2024 году все российские учителя получат планшеты 6
18:50
В мэрии Барнаула презентовали транспортную карту "Тройка" 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.