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Россиянам дадут доступ к медицинской карте через "Госуслуги"

, ИА "Амител"
Глава Минцифры отметил, что функционал портала расширят в ближайшее время
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев анонсировал новые возможности для пользователей портала "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС.

Среди прочего министр обещал доступ к электронной медицинской карте, а также результатам анализов и исследований состояния здоровья пациента.

"Уже в самое ближайшее время пользователи портала "Госуслуги" в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте", – заявил Шадаев.

Напомним, с 1 сентября у российских автомобилистов появилась возможность обжаловать через сайт "Госуслуги" штрафы от ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами.

На обжалование даётся 10 дней с даты получения постановления. Если автовладелец дал согласие на получение таких извещений через сервис, документ считается доставленным с момента его размещения в личном кабинете.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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