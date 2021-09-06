Умер актёр Жан-Поль Бельмондо

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет, сообщает France24 со ссылкой на адвоката артиста.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины.

Всемирную известность актёру принесла роль Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960). Помимо этого, снялся в таких культовых фильмах, как "Чочара" (1960), "Великолепный" (1973), "Чудовище" (1977), "Профессионал" (1981) и многих других.

Был удостоен премии "Сезар", получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также был награждён премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

В 2015 году Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино.