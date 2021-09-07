Льготную ипотеку предложили выдавать один раз в жизни

Аудитор Счётной палаты Наталья Трунова предложила выдавать льготную ипотеку один раз в жизни. Как сообщает РИА Новости, эксперт считает, что это погасит искусственный спрос на жильё и снизит цены на недвижимость.

При этом Трунова отметила, что мера должна быть без привязки к месту жительства, поскольку людей нельзя ограничивать в праве на выбор перемещения. Она подчеркнула, что в России "очень ограниченное количество рынков и территорий, куда люди стремятся". Аудитор считает, что причина в "динамике развития отдельных точек" и "недоработке наших регионов, о возможностях которых люди не знают".

"То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит", – резюмировала Трунова.