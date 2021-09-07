Водитель КамАЗа, насмерть сбивший женщин в Барнауле, попал под "уголовку"

Следователи возбудили уголовное дело против водителя КамАЗа, который 6 сентября насмерть сбил пешеходов в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, на Змеиногорском тракте три женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил грузовой автомобиль с прицепом. В результате две из них скончались на месте происшествия, третью с телесными повреждениями госпитализировали, но впоследствии она скончалась.
"Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, – уточнили в ведомстве. – Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой края".
Действия водителя КамАЗа квалифицировали по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение водителем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
Комментарии
Мдаааа ужжжж....!
Судя по видосу в телеге он их там не сбил, а натурально порвал/размазал по дороге!
Много раз замечала, что иногородние водители грузовиков после трассы не сбавляют скорость и летят по змеиногорскому тракту, как ужаленные
11:48
так он ещё и без тормозов летел?
я понял. грузовик едет сам. а в кабине у него наблюдатель, он ни при чем совсем
не сбил, а натурально порвал/размазал
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от этого суть дела не меняется. тем более это уже ни от кого не зависело. грузовики чаще наезжают на людей колесами, чем легковушки за счет геометрии кузова и высокого дорожного просвета.
Соболезнования родственникам, терпения виновнику
Да как же они не видели чтоли , что он несётся? Надо было переждать. Бедные женщины. Вот люди видят что несётся трамвай - все равно переходят, ну можно пережлать полминуты...
7.09.2021 12:07
Гость
Да как же они не видели чтоли , что он несётся? Надо было переждать. Бедные женщины. Вот люди видят что несётся трамвай - все равно переходят, ну можно пережлать полминуты...
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Все несутся. Теперь дорогу вообще не переходить?
Просто когда вы выходите (бессмертные) на пешеходный переход, убедитесь что водитель видет Вас.
Посто когда вы ( водятел) подъезжате к пешеходному переходу- соблюдайте пдд- сбавляйте скорость. Соболезнования родным погибших.
7.09.2021 13:13
- гость -
Вы полагаете, что "водятел" умышленно их раскатал? Он утром, садясь за руль, явно думал, что вечером придет домой, там жена/дети. В выходные за грибами или что-то в этом роде. Он не садился за руль чтобы убить кого-то.. И, да! Большой вопрос к организации дорожного движения на таких опасных участках. Я его ни в крем случае не оправдываю. Он прекрасно сейчас осознает ЧТО он натворил и ему жить с осознанием того, что 3 человека в могиле, а жизнь их семей теперь ДО и ПОСЛЕ. И жизнь его и его семьи ДО и ПОСЛЕ... Сил всем! Берегите друг друга
7.09.2021 13:13
- гость -
Проезжая часть - она для машин. Они по ней едут. Пешеход там явление чужеродное, ему разрешено переходить по специально выделенным местам, соблюдая максимальную осторожность. Но пешеход уверен, что вступив на переход, он обретает режим бога и прёт не глядя.
7.09.2021 13:13
- гость -
А сейчас вот инфа, что погибшие из-за автобуса шагнули (спереди его обходили). С детского сада учат КАК правильно. Как с этим быть? Автобуснику в тюрьме сгнить? или как?
7.09.2021 12:52
- гость -
Просто когда вы выходите (бессмертные) на пешеходный переход, убедитесь что водитель видет Вас.
7.09.2021 13:13
- гость -
Посто когда вы ( водятел) подъезжате к пешеходному переходу- соблюдайте пдд- сбавляйте скорость. Соболезнования родным погибших.
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Вот два крайне убежденных фанатика встретились. У таких бывают только белое или черное. Такие встречаются друг с другом иногда не в интернете - тогда жди беды.
Как я понял, общественность водителя уже заочно приговорила...
7.09.2021 13:13
- гость -
Посто когда вы ( водятел) подъезжате к пешеходному переходу- соблюдайте пдд- сбавляйте скорость.
Некоторые опытные водители наверняка, помнят, что пять лет назад пункт 14.1 ПДД звучал несколько по-другому, чем сейчас, и действительно предписывал гражданам за рулем «снизить скорость или остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом», чтобы пропустить людей.
Сейчас пункт 14.1 ПДД формулируется проще: водитель транспортного средства, приближающегося к переходу, «обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода».
Если шофер проезжает нерегулируемый переход, не снижая скорости, но при этом и не превышая допустимую, он закон не нарушает.
1 Если пешеход стоит на обочине (тротуаре), то водитель не затормаживает и не пропускает пешехода.
2 Если пешеход переходит по пешеходному переходу и еще находится по полосе встречного движения, то дорогу ему не уступаем.
3 Если пешеход начал движение и вступил на проезжую часть, это означает, что он оценил перемещение приближающегося автомобиля и водитель видит его, то водитель уступает ему проезжую часть.
4 Критерий нарушения водителя: пешеход изменил направление движения или скорость.
Да много раз видела как люди прямо под трамвай лезут на Красноармейском когда он на гору заезжает. Там переход, да. Но для трамвая неудобный и остановиться должен и на гору подняться. Но пешеходы прут и всё. Вот должен он остановиться и точка. Ну три секунды можно подождать?
7.09.2021 13:33
- гость -
По вашей логике, если я еду по второстепенке, то уступать тем, кто двигается по главной я не обязан, если не хочу..
В чем проблема считать ПП пересечением с главной дорогой? Только в том, что на главной вы рискуете встретить камаз, а на ПП нет?
7.09.2021 14:54
- гость -
Все верно сделали с ПДД. Убрали тавтологию.