Вторник, 7 Сентябрь, 19:56

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,19
€ 86,89
21°


6312185 +23508
Обь
89см +17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемииДень знаний - 2021
Новости

Водитель КамАЗа, насмерть сбивший женщин в Барнауле, попал под "уголовку"

, ИА "Амител"
Две пострадавшие скончались на месте, третья умерла в больнице
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Следователи возбудили уголовное дело против водителя КамАЗа, который 6 сентября насмерть сбил пешеходов в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, на Змеиногорском тракте три женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил грузовой автомобиль с прицепом. В результате две из них скончались на месте происшествия, третью с телесными повреждениями госпитализировали, но впоследствии она скончалась.

"Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, – уточнили в ведомстве. – Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой края".

Действия водителя КамАЗа квалифицировали по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение водителем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.09.2021 10:50
Cправедливый

Мдаааа ужжжж....!

7.09.2021 11:04
- гость -

Судя по видосу в телеге он их там не сбил, а натурально порвал/размазал по дороге!

7.09.2021 11:37
- гость -

Много раз замечала, что иногородние водители грузовиков после трассы не сбавляют скорость и летят по змеиногорскому тракту, как ужаленные

7.09.2021 11:51
Виталий

11:48


так он ещё и без тормозов летел?

7.09.2021 11:53
гiсть

я понял. грузовик едет сам. а в кабине у него наблюдатель, он ни при чем совсем

7.09.2021 11:53
- гость -

не сбил, а натурально порвал/размазал
___
от этого суть дела не меняется. тем более это уже ни от кого не зависело. грузовики чаще наезжают на людей колесами, чем легковушки за счет геометрии кузова и высокого дорожного просвета.
Соболезнования родственникам, терпения виновнику

7.09.2021 12:07
Гость

Да как же они не видели чтоли , что он несётся? Надо было переждать. Бедные женщины. Вот люди видят что несётся трамвай - все равно переходят, ну можно пережлать полминуты...

7.09.2021 12:40
- гость -

7.09.2021 12:07
Гость
Да как же они не видели чтоли , что он несётся? Надо было переждать. Бедные женщины. Вот люди видят что несётся трамвай - все равно переходят, ну можно пережлать полминуты...
--------------
Все несутся. Теперь дорогу вообще не переходить?

7.09.2021 12:52
- гость -

Просто когда вы выходите (бессмертные) на пешеходный переход, убедитесь что водитель видет Вас.

7.09.2021 13:13
- гость -

Посто когда вы ( водятел) подъезжате к пешеходному переходу- соблюдайте пдд- сбавляйте скорость. Соболезнования родным погибших.

7.09.2021 13:28
Гость

7.09.2021 13:13
- гость -
Вы полагаете, что "водятел" умышленно их раскатал? Он утром, садясь за руль, явно думал, что вечером придет домой, там жена/дети. В выходные за грибами или что-то в этом роде. Он не садился за руль чтобы убить кого-то.. И, да! Большой вопрос к организации дорожного движения на таких опасных участках. Я его ни в крем случае не оправдываю. Он прекрасно сейчас осознает ЧТО он натворил и ему жить с осознанием того, что 3 человека в могиле, а жизнь их семей теперь ДО и ПОСЛЕ. И жизнь его и его семьи ДО и ПОСЛЕ... Сил всем! Берегите друг друга

7.09.2021 13:33
- гость -

7.09.2021 13:13
- гость -

Проезжая часть - она для машин. Они по ней едут. Пешеход там явление чужеродное, ему разрешено переходить по специально выделенным местам, соблюдая максимальную осторожность. Но пешеход уверен, что вступив на переход, он обретает режим бога и прёт не глядя.

7.09.2021 14:20
Гость

7.09.2021 13:13
- гость -
А сейчас вот инфа, что погибшие из-за автобуса шагнули (спереди его обходили). С детского сада учат КАК правильно. Как с этим быть? Автобуснику в тюрьме сгнить? или как?

7.09.2021 14:30
- гость -

7.09.2021 12:52
- гость -
Просто когда вы выходите (бессмертные) на пешеходный переход, убедитесь что водитель видет Вас.

7.09.2021 13:13
- гость -
Посто когда вы ( водятел) подъезжате к пешеходному переходу- соблюдайте пдд- сбавляйте скорость. Соболезнования родным погибших.
_______
Вот два крайне убежденных фанатика встретились. У таких бывают только белое или черное. Такие встречаются друг с другом иногда не в интернете - тогда жди беды.

7.09.2021 14:40
22

Как я понял, общественность водителя уже заочно приговорила...

7.09.2021 14:54
- гость -

7.09.2021 13:13
- гость -
Посто когда вы ( водятел) подъезжате к пешеходному переходу- соблюдайте пдд- сбавляйте скорость.

Некоторые опытные водители наверняка, помнят, что пять лет назад пункт 14.1 ПДД звучал несколько по-другому, чем сейчас, и действительно предписывал гражданам за рулем «снизить скорость или остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом», чтобы пропустить людей.
Сейчас пункт 14.1 ПДД формулируется проще: водитель транспортного средства, приближающегося к переходу, «обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода».
Если шофер проезжает нерегулируемый переход, не снижая скорости, но при этом и не превышая допустимую, он закон не нарушает.

7.09.2021 15:12
- гость -

1 Если пешеход стоит на обочине (тротуаре), то водитель не затормаживает и не пропускает пешехода.
2 Если пешеход переходит по пешеходному переходу и еще находится по полосе встречного движения, то дорогу ему не уступаем.
3 Если пешеход начал движение и вступил на проезжую часть, это означает, что он оценил перемещение приближающегося автомобиля и водитель видит его, то водитель уступает ему проезжую часть.
4 Критерий нарушения водителя: пешеход изменил направление движения или скорость.

7.09.2021 15:35
Гость

Да много раз видела как люди прямо под трамвай лезут на Красноармейском когда он на гору заезжает. Там переход, да. Но для трамвая неудобный и остановиться должен и на гору подняться. Но пешеходы прут и всё. Вот должен он остановиться и точка. Ну три секунды можно подождать?

7.09.2021 15:59
- гость -

7.09.2021 13:33
- гость -

По вашей логике, если я еду по второстепенке, то уступать тем, кто двигается по главной я не обязан, если не хочу..

В чем проблема считать ПП пересечением с главной дорогой? Только в том, что на главной вы рискуете встретить камаз, а на ПП нет?

7.09.2021 16:01
- гость -

7.09.2021 14:54
- гость -

Все верно сделали с ПДД. Убрали тавтологию.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 7 сентября 0
19:29
Первый снег выпал в двух регионах Сибири 0
19:05
25 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Горном Алтае 0
18:46
Владимир Путин и Сергей Шойгу отдыхают в сибирской тайге 0
18:29
В Барнауле до конца сентября закроют проезд Радлова 0
18:14
Бизнес в Швейцарии: что нужно знать предпринимателю, чтобы зарегистрировать дело 0
17:58
Прокуратура Барнаула занялась водителем маршрутки, который не давал выйти ребёнку 0
17:45
Алтайский браконьер наловил краснокнижной рыбы на 60 тысяч рублей 1
17:31
В России разработали прибор для диагностики коронавируса за 27 минут 0
17:14
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о поджоге школьника в Алтайском крае 1
16:58
Предпринимателя из Томска обвинили в крупной взятке алтайскому ветврачу 0
16:42
Переболевшая ковидом 95-летняя жительница Барнаула поставила прививку 2
16:29
На участке одной из улиц Барнаула запретят парковку автомобилей 1
16:14
Водитель "Жигулей" на полном ходу протаранил стадо коров 8
15:59
Менее 18 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России 0
15:48
Сэкономленные на День Барнаула деньги направят на закупку инструментов и сигнализаций 6
15:36
Вместо ковида – грипп. Инфекционист дал прогноз по коронавирусу на следующую зиму 3
15:21
Десять лет назад разбились хоккеисты "Локомотива" 0
15:08
Найдены тела двух пропавших в Кузбассе девочек 22
14:57
Власти попросили барнаульцев не приходить на салют на День города по привычке 20
14:45
Алтайские подростки облили бензином сверстника и подожгли 8
14:33
Две десятилетние девочки пропали в Кузбассе 6
14:20
Отец экс-депутата АКЗС избежал наказания за коррупцию 6
14:06
Роспотребнадзор запретил в школьных столовых лапшу по-флотски, блины и колбасу 9
13:58
Талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России выбрали амурского тигра 0
13:46
Производители холодильников предупредили о возможном дефиците 4
13:35
Расписание 15 пригородных поездов изменили в Алтайском крае 0
13:24
Кабмин реализовал решение съезда ЕР: военнослужащие получили единовременные выплаты 0
13:10
Художник-постановщик Борис Краснов умер после инсульта 1
12:54
Очередной антирекорд. 27 пациентов с ковидом умерли за сутки в Алтайском крае 23
12:43
WhatsApp с 1 ноября прекратит поддержку устаревших устройств на Android и iOS 3
12:32
РЖД объявили о скидках на билеты из Барнаула в Адлер 2
12:20
Единороссы опубликовали программу, с которой они пойдут на выборы в АКЗС 28
12:07
Пьяный студент колледжа угнал "шестёрку" в Алтайском крае 9
11:50
Корпорация кубиков: в Барнауле впервые организуют интерактивную выставку LEGO 0
11:42
16 сентября в Барнауле состоится вечер профессионального бокса 0
11:30
Производителей "палёного" коньяка, от которого погибли четверо человек на Алтае, задержали 4
11:19
Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт 27
11:01
Веселье без ограничений: "Солнечный ветер" приглашает на безлимитный прокат аттракционов 0
10:56
Будет ли салют на День города в Барнауле в 2021 году? 8
10:45
Водитель КамАЗа, насмерть сбивший женщин в Барнауле, попал под "уголовку" 20
10:32
Первый контейнерный поезд с лесом отправили из Барнаула в Китай 17
10:20
Вкусно и весело: как в этом году пройдёт обновлённый фестиваль сыра 1
10:05
Эксперт назвал способы для получения доплат к пенсии за родственников 1
09:53
Сергей Лавров рассказал о любви к отдыху на Алтае 4
09:40
Зелёный двор и эргономичные планировки: барнаульцам предлагают купить жильё на берегу Невы 0
09:30
Трагически погиб главврач барнаульской клиники "Карат" Павел Шаргунов 13
09:17
Льготную ипотеку предложили выдавать один раз в жизни 1
09:01
Блогер Блиновская заплатила звёздам по 10 млн за выступление на Алтае 26
08:47
Врач рассказала о вреде чая и кофе после коронавируса 1
08:31
100 тысяч за "квадрат". Барнаул почти сравнялся с Новосибирском по ценам на жильё 21
08:17
Барнаульский меланжевый комбинат заявил о масштабной модернизации 26
08:03
Чистый воздух – норма жизни. Что такое рекуператор и почему он нужен в каждом доме 0
07:50
Голикова заявила о высокой мужской смертности в России 24
07:36
Подросткам, спустившим деньги с "Пушкинской карты", простили махинации и пополнили счёт 14
07:18
Риелтор назвал признаки арендодателей-мошенников 3
07:04
"Лежал на кровати с инфарктом": почему экс-министру Юрию Денисову отказали в УДО 20
06:48
Куда сходить на День города в Барнауле? Полная программа мероприятий 11
06:32
Как я встретил вашу маму. Тиктокеры рассказывают истории знакомств своих родителей 0
06:16
Из шишек, листьев и овощей. Несложные детские поделки 3
06:01
Бабье лето продолжается. О погоде в Алтайском крае 7 сентября 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.