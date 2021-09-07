Водитель КамАЗа, насмерть сбивший женщин в Барнауле, попал под "уголовку"

Следователи возбудили уголовное дело против водителя КамАЗа, который 6 сентября насмерть сбил пешеходов в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, на Змеиногорском тракте три женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил грузовой автомобиль с прицепом. В результате две из них скончались на месте происшествия, третью с телесными повреждениями госпитализировали, но впоследствии она скончалась.

"Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, – уточнили в ведомстве. – Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой края".

Действия водителя КамАЗа квалифицировали по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение водителем ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.