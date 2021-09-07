WhatsApp с 1 ноября прекратит поддержку устаревших устройств на Android и iOS

Мессенджер WhatsApp 1 ноября прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS. Об этом сообщается на сайте приложения.

С указанной даты поддерживаться будут только смартфоны и планшеты на Android 4.0.4 и iOS 9 и старше.

"Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты", – посоветовали разработчики.

Напомним, что пользователи Android-устройств получили возможность авторизоваться в мессенджере WhatsApp с помощью функции "флеш-звонков". При входе в учётную запись приложение самостоятельно позвонит на номер абонента. Отвечать на звонок не нужно – при получении соответствующего разрешения оно самостоятельно просмотрит список входящих звонков и подтвердит, что это действительно тот самый пользователь.