Отец экс-депутата АКЗС избежал наказания за коррупцию

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор экс-директору ООО "Строй-Мастер" Александру Трепакову – отцу бывшего депутата АКЗС Романа Трепакова.
Как сообщает "Банкфакс", судья признал экс-руководителя компании виновным в даче взятки должностному лицу и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности.
Региональная прокуратура с таким вердиктом не согласна и собирается подать апелляцию. Гособвинитель намерен изменить квалификацию с ч. 1 ("Дача взятки должностному лицу") на ч. 3 ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий") и настаивает на штрафе в размере миллиона рублей и четырёх годах лишения свободы условно.
Напомним, в 2016 году предприятие под руководством Александра Трепакова в качестве подрядчика строило объект в Советском районе. Надзор за работами осуществляла региональная Госинспекция.
Следователи установили, что в период времени с августа по октябрь 2016 года Трепаков попросил должностное лицо инспекции за материальное вознаграждение составить акт проверки объекта, указав в нём только одно нарушение, несмотря на наличие других.
Как выяснили правоохранители, для этого руководитель компании сначала перевёл часть суммы на счёт должностного лица, а затем передал ему оставшиеся средства лично. Общий размер взятки составил 40 тысяч рублей.
Комментарии
Анекдот:
Адвокат выступает в су¬де:
- Сегодня господин про¬курор заявил, что отягчаю¬щим вину моего подзащит¬ного обстоятельством было то, что кража совершена им средь бела дня. Позволю се¬бе напомнить, что на днях, выступая по делу другого моего клиента, господин прокурор усмотрел обстоятельство, отягчающее его вину, в том, что кража бы¬ла совершена под покровом ночи. Позволительно в та¬ком случае спросить: когда же, по его мнению, мои подзащитные должны воровать?
Отштаньте, отштаньте , отштаньте. Не сидели и сидеть не будем!
Ну правильно, он же не пилил несколько берез себе на дрова...
по объективным данным, а не увиденному на сайте, это Трепаков А.И. подал жалобу, так как не виновен и намерен, оспорить, даже указанный штраф, так как все это фарс, все прекрасно понимают, что вины нет, но ужас от того, сколько и в каком объеме придется отвечать за такую клевету, не дают человеку возможность получения оправдательного приговора, вот в чем возмущение, а не в этом спектакле. У нас в Алтайском крае ноль оправданий, это что это вдруг, такое у нас хорошее следствие, да нет и все в этом убедились за последние два года от студентов идо чиновников и не надо, сейчас пафосных ярлыков. Думаю Краевой суд, вынесет оправдательный приговор, так как у него реально больше возможностей разобраться в деле и выпустить уникальное для края решение (оправдательный приговор) так как если здесь есть вина, то тога мы все следующие.
Это интересный дядя, кто более менее в строительстве работает, его хорошо знают. Стоит услышать фамилию как сразу начинают отказываться с ним работать, да что там говорить можно антиджоб почитать, там с эмоциями все рассказано.
Ну да если руки не из того места, лучше близко к нему не подходи, шкуру снимет, тут только с руками надо), на джобе в основном те у кого руки не оттуда, нормальные при работе все