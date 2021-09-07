Отец экс-депутата АКЗС избежал наказания за коррупцию

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор экс-директору ООО "Строй-Мастер" Александру Трепакову – отцу бывшего депутата АКЗС Романа Трепакова.

Как сообщает "Банкфакс", судья признал экс-руководителя компании виновным в даче взятки должностному лицу и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Региональная прокуратура с таким вердиктом не согласна и собирается подать апелляцию. Гособвинитель намерен изменить квалификацию с ч. 1 ("Дача взятки должностному лицу") на ч. 3 ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий") и настаивает на штрафе в размере миллиона рублей и четырёх годах лишения свободы условно.

Напомним, в 2016 году предприятие под руководством Александра Трепакова в качестве подрядчика строило объект в Советском районе. Надзор за работами осуществляла региональная Госинспекция.

Следователи установили, что в период времени с августа по октябрь 2016 года Трепаков попросил должностное лицо инспекции за материальное вознаграждение составить акт проверки объекта, указав в нём только одно нарушение, несмотря на наличие других.

Как выяснили правоохранители, для этого руководитель компании сначала перевёл часть суммы на счёт должностного лица, а затем передал ему оставшиеся средства лично. Общий размер взятки составил 40 тысяч рублей.