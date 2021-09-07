Две десятилетние девочки пропали в Кузбассе

Полицейские в Кузбассе ищут двух 10-летних школьниц из города Киселёвска. Девочки ушли утром 6 сентября в школу и до сих пор не вернулись домой.
Как сообщает ТАСС, дети были одеты в школьную форму, одна – с рюкзаком. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а весь личный состав органов внутренних дел города Киселёвска подняли по тревоге для поиска девочек.
Сотрудники уголовного розыска изучают и анализируют материалы с камер видеонаблюдения по возможному пути следования школьниц, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.
В местных пабликах сообщают, что последний раз детей видели в магазине в компании неизвестного мужчины, который покупал им сладости. Затем они вместе ушли в сторону гаражей.
Комментарии
нашли уже...ужас! Терпения близким, берегите детей!!! Учите их не ходить никуда с незнакомцами!
7.09.2021 14:56
гость 22
Где вы прочитали?
Прямой эфир на вести фм.....изнасиловал и задушил, скотина!
Какой ужас...
Уважаемые родители, берегите своих детей. Беседуйте с ними на данную тему, контролируйте, наставляйте, чтобы избежать такого горя....
А девочки...уже ангелочки...
Соболезную очень искренне родителям и близким... Крепитесь как можете...
А правительство собиралось освободить маньяков, которым заменили смертную казнь на 25 лет. Это не они уже пошли в загул???