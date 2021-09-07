Две десятилетние девочки пропали в Кузбассе

Полицейские в Кузбассе ищут двух 10-летних школьниц из города Киселёвска. Девочки ушли утром 6 сентября в школу и до сих пор не вернулись домой.

Как сообщает ТАСС, дети были одеты в школьную форму, одна – с рюкзаком. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а весь личный состав органов внутренних дел города Киселёвска подняли по тревоге для поиска девочек.

Сотрудники уголовного розыска изучают и анализируют материалы с камер видеонаблюдения по возможному пути следования школьниц, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.

В местных пабликах сообщают, что последний раз детей видели в магазине в компании неизвестного мужчины, который покупал им сладости. Затем они вместе ушли в сторону гаражей.