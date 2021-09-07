Менее 18 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России

17 425 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Согласно информации федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 7 047 880.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1187), второе место занимает Московская область (+880), третье – Санкт-Петербург (+626). Алтайский край с 240 случаями находится на 22-й строчке среди регионов страны.

Скончались ещё 795 человек. За весь период в России от коронавируса умерло 188 785 человек.

Выздоровели ещё 17 243 пациента. Всего за время пандемии COVID-19 переболели 6 302 250 жителей страны.