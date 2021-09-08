Краевой арбитражный суд в конце августа приступил к рассмотрению иска Третьяковского элеватора в отношении известного алтайского бизнесмена Валерия Гачмана и основного его актива – Табунского элеватора. Представители истца полагают, что Гачман, являясь руководителем АО "Грана", нанёс значительный ущерб юридическому лицу. Предварительно его оценивают в 65 млн рублей. Более того, сейчас в отношении бизнесмена рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, а судебные приставы тем временем арестовали имущество Гачмана в рамках ещё одного экономического спора.

Конфликт интересов

Исковое заявление от Третьяковского элеватора о взыскании убытков поступило в краевой арбитраж ещё 24 августа. Для понимания: ООО "Третьяковский элеватор" является акционером АО "Грана" (ему принадлежит 24% акций), гендиректором АО "Грана" выступает Гачман. Истец настаивает, что Валерий Гачман, находясь на посту руководителя, причинил убытки акционерам "Граны". В 2017 году компания продала 100% долей ООО "Алтайские мельницы" ЗАО "Табунский элеватор". Противники Гачмана указывают, что сделка носила признаки фиктивной, без одобрения акционеров, и была произведена по явно заниженной цене. Более того, впоследствии ЗАО "Табунский элеватор" продал ООО "Алтайские мельницы" уже непосредственно Гачману, а потому договор купли-продажи являлся не более чем способом вывода данного актива, получения выгодного актива по максимально низкой цене. Цена договора тогда составила 2,1 млн рублей при реальной стоимости пакета акций в 66,254 млн рублей. Тем самым ущерб составил более 64 млн рублей, полагают истцы.

Следует пояснить, что ЗАО "Табунский элеватор" выступает основным акционером АО "Грана", ему принадлежит 55% уставного капитала. Согласно протоколу годового собрания акционеров "Граны" от 7 марта 2017 года, по предложению гендиректора ЗАО "Табунский элеватор" Сергея Федорченко были продлены полномочия Гачмана на следующие пять лет. Таким образом, становятся понятны все заинтересованные лица в сделке купли-продажи 100% долей уставного капитала "Алтайских мельниц". Здесь Валерий Гачман выступает в двух должностях: как гендиректор "Граны" и одновременно акционер и председатель ЗАО "Табунский элеватор". Уже только с этой точки зрения сделка по продаже полного пакета акций "Алтайских мельниц", вероятнее всего, была оформлена в нарушение закона и заключала в себе конфликт интересов.

Если смотреть на хронологию событий, то в 2018 году был зарегистрирован переход права собственности на 100% долей ООО "Алтайские мельницы" с АО "Грана" на ЗАО "Табунский элеватор". В 2019 году состоялся переход права собственности 25% долей "Алтайских мельниц" на Виталия Копытова и Владимира Бутина (каждый получил равнозначную долю – 12,5%). И, наконец, в 2020 году оставшиеся 75% долей отошли в пользу Валерия Гачмана.

Как полагают заявители, исходя из дальнейшего поведения Гачмана, сделка купли-продажи по "Алтайским мельницам" была необходима для создания видимости легального приобретения контрольного пакета долей в уставном капитале компании. Кроме того, предполагается, что предприниматель скрывал информацию о заключённой сделке от акционеров "Граны". В противном случае Гачман не получил бы одобрения на совершение такой операции, так как сделка не отвечает интересам "Граны" и совершается на заведомо невыгодных условиях.

Акции по бросовой цене

Ситуация дала повод для обращения в правоохранительные органы – в ГУ МВД России по Алтайскому краю. В частности, заявление о возбуждении уголовного дела подготовила гендиректор Третьяковского элеватора. В документе указываются уже известные выше факты о том, что Гачман, используя в своих интересах полномочия гендиректора "Граны" и статус председателя совета директоров ЗАО "Табунский элеватор", перевёл на подконтрольных ему лиц 100% долей уставного капитала "Алтайских мельниц", из которых позднее 75% оформил на себя.

"Таким образом Гачман с помощью нескольких сделок стал владельцем большей части пакета ООО, стоимостью 49,69 млн рублей. В то же время "Грана" за всю сделку получила лишь 2,1 млн рублей, – отмечается в документе. – Зная, что "Грана" с 2015 года ведёт убыточную деятельность и имеет пассив в размере 10,337 млн рублей, Гачман вдруг продаёт ликвидный актив по цене в 32 раза (!) дешевле его действительной стоимости".

Истцы квалифицируют деятельность директора "Граны" как злоупотребление полномочиями, что повлекло причинение значительного ущерба компании и её акционерам. В итоге гендиректор Третьяковского элеватора просит возбудить уголовное дело в отношении Гачмана по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), а также по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление служебными полномочиями").

Между тем краевой арбитраж ещё в июле принял обеспечительные меры – вынес решение об аресте имущества и денежных средствах Гачмана в размере 65 млн рублей. Иск подавал один из кредиторов ОАО "Краснощёковское ХПП". Исполнительное производство размещено на сайте УФССП. Также был подан иск о привлечении Валерия Гачмана к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ОАО "Краснощёковское ХПП", как лица, контролирующего должника и конечного бенефициара. Ранее предприятие было признано финансово несостоятельным, в его отношении открыта процедура конкурсного производства. Запрет распоряжаться имуществом для Гачмана, в частности, касается акций Табунского и Коротоякского элеваторов, а также доли в уставном капитале ООО "АПК Грана-Хабары".

Предбанкротное состояние

Направил жалобу в прокуратуру и предприниматель Сергей Маслов (копия есть в распоряжении amic.ru). Маслов со ссылкой на бухгалтерскую отчётность ЗАО "Табунский элеватор" за 2020 год называет конечным бенефициарным владельцем компании Валерия Гачмана. Последний владеет 99,85% акций ЗАО и с 1997 года возглавляет совет директоров. Маслов считает, что Табунский элеватор не имеет возможности обслуживать свои обязательства в полном объёме и отдаёт кредиторам дополнительные объекты в залог для предоставления отсрочки исполнения обязательств. В частности, речь идёт о том, что Табунский элеватор не может обслуживать кредит, полученный в Сбербанке.

Судя по аудиторскому заключению, Табунский элеватор находится на грани банкротства и не может обслуживать свои текущие обязательства, уверен Маслов: "Таким образом, в действиях директора Гачмана содержатся признаки правонарушения, предусмотренного п. 5 ст. 14.13 КоАП РФ ("Неправомерные действия при банкротстве")". В этой связи Маслов просит провести проверку в отношении Валерия Гачмана и привлечь его к административной ответственности.

Напомним, что последнее время Валерий Гачман стал испытывать определённые финансовые трудности. Так, в начале августа стало известно, что ФНС обратилась с иском в Арбитражный суд Алтайского края. Налоговики требовали признать банкротом ООО "Кафе де Ляфе", которому принадлежит одноимённый сырный ресторан – Cafe de Lafe – на проспекте Социалистическом, 46. Совладельцами Cafe de Lafe являются президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Валерий Гачман, а также предприниматель Андрей Олишевский.

Отработанная схема

Ещё до изложенных выше событий, летом 2020 года, арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени поставил точку в споре президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана и предпринимателя Сергея Маслова, которые когда-то были компаньонами и вместе занимались агробизнесом. Гачман с 2018 года требовал признать за собой право собственности на АО "Коротоякский элеватор" – одно из крупнейших в регионе зернопереработчиков. Бизнесмен утверждал, что ещё в 2005 году заключил договор, по которому выкупил акции элеватора за 16 тысяч (!) рублей. Причём в рассрочку, с оплатой через 15 лет. Маслов в ответ заявил, что документ фиктивный, и сделки не было.

Несмотря на победу в суде первой инстанции, далее Гачман уступил в апелляции, а затем и в кассации. Его противники по экономическому спору намерены добиться возбуждения уголовного дела против бизнесмена, так как полагают, что Гачман сфальсифицировал доказательства. В феврале 2021 года Маслов потребовал признать Гачмана банкротом. Обращение было связано напрямую с делом Коротоякского элеватора. Гачман, проиграв спор, долгое время отказывался возмещать судебные издержки. Дело до сих пор рассматривается в Арбитражном суде Алтайского края.

Показательно, что история с Коротоякским элеватором, по всей видимости, далеко не первый эпизод, связанный с возможной попыткой рейдерского захвата экономически привлекательного актива со стороны нынешнего президента Союза зернопереработчиков Алтая. Несколько лет назад аналогичная схема могла была применена к Сибирскому научно-исследовательскому институту сыроделия. Тогда НИИ выиграл судебный спор. В 2011 году на здание площадью более 3 тысяч кв. м, которое институт строил в Барнауле в течение 20 лет, предъявила права фирма "Ремесло". Её учредителями являлись топ-менеджеры компании "Грана" – руководитель службы безопасности Литвинов Сергей и начальник юротдела Григорьев Александр. На руках у новоявленных собственников был договор купли-продажи объекта и свидетельство о госрегистрации. Руководство института усомнилось в законности этой сделки.

В феврале 2012 года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение в пользу института сыроделия. Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске его отменил. Однако кассационная инстанция в Тюмени поддержала решение суда первой инстанции.

Дозвониться до Валерия Гачмана на момент публикации материала не удалось. Amic.ru подготовил письменный запрос.