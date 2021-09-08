"С элементами сталинского ампира". Особняк с испанским патио продают за 55 млн в Барнауле

Фото: Avito

В Барнауле выставили на продажу особняк в итальянском стиле с роскошными интерьерами и испанским патио на территории. За двухэтажный объект общей площадью 427 квадратных метров в посёлке Фирсова Слобода владелец хочет выручить 55 млн рублей.

Согласно объявлению на одной из онлайн-площадок, дом расположен на участке 15,2 сотки. К дому, выполненному "в классическом итальянском стиле с элементами сталинского ампира", пристроен гараж на два авто. В особняке, кроме кухни и гостиной с камином, есть несколько спален, большая ванная комната с джакузи и бар с настольным теннисом и массажным креслом.

Испанское патио имеет вымощенные натуральным сланцем дорожки, на территории также есть большой бассейн с подогревом, каменный пруд и плодоносящий сад.