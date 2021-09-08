"С элементами сталинского ампира". Особняк с испанским патио продают за 55 млн в Барнауле

Фото: Avito
В Барнауле выставили на продажу особняк в итальянском стиле с роскошными интерьерами и испанским патио на территории. За двухэтажный объект общей площадью 427 квадратных метров в посёлке Фирсова Слобода владелец хочет выручить 55 млн рублей.
Согласно объявлению на одной из онлайн-площадок, дом расположен на участке 15,2 сотки. К дому, выполненному "в классическом итальянском стиле с элементами сталинского ампира", пристроен гараж на два авто. В особняке, кроме кухни и гостиной с камином, есть несколько спален, большая ванная комната с джакузи и бар с настольным теннисом и массажным креслом.
Испанское патио имеет вымощенные натуральным сланцем дорожки, на территории также есть большой бассейн с подогревом, каменный пруд и плодоносящий сад.
Комментарии
Дороговато
Цыганщина. А 15 соток это что, экономил и не доедал?
А чем интересно занимается хозяин дома? Неужели кроликов разводит?
129 тыс за квадратный метр с ремонтом разве дорого? Практически по цене однушек в новостройках
в итальянском стиле с испанским патио ))
и с цыганским интерьером
8.09.2021 14:45
- гость -
Учительством в средней школе и репетиторством?
Земли мало, отсюда дома там друг на друге стоят, окна в окна
Больше похоже на цыганский дом.
неужели купят?
Недешево для нищеты, готовой жить в чужом доме. некашерно для достойных