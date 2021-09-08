Полмиллиарда выделили на обновление дорожной и коммунальной техники в Алтайском крае

Виктор Томенко принял решение о выделении 300 миллионов рублей на приобретение дорожной техники и 200 миллионов рублей на приобретение специализированной коммунальной техники для муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За два года за счёт средств краевого бюджета будет приобретена дорожно-эксплуатационная техника на сумму 897,7 миллиона рублей, в том числе в 2021 году – на 600 миллионов рублей. Кроме того, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на приобретение дорожно-строительной техники для развития региональной дорожной сети в 2020-2021 годах выделено 505 миллионов рублей, в том числе в 2021 году – 202 миллиона рублей.

Также за два года за счёт средств краевого бюджета будет приобретена специализированная техника на сумму 379,2 миллиона рублей, в том числе в 2021 году – на 296 миллионов рублей.