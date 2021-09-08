Барнаульское "Динамо" уступило ульяновской "Волге"

Футболисты барнаульского "Динамо" на своём поле уступили ульяновской "Волге". Очередной матч первенства ФНЛ-2 состоялся 8 сентября на стадионе "Динамо" и завершился поражением алтайской команды со счётом 0:2.

Оба мяча барнаульцы пропустили в первом тайме. На 33-й минуте ворота Богдана Карюкина поразил Азнаур Герюгов. А ещё через 10 минут окончательный результат установил нападающий "Волги" Алексей Каштанов. Несмотря на поражение, "Динамо" сохранило за собой седьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч барнаульцы вновь проведут на домашнем стадионе. 14 сентября соперником динамовцев станет один из аутсайдеров первенства – "Торпедо-Миасс" из Челябинской области.