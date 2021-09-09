В ПФР рассказали, кто может получать две пенсии одновременно

В Пенсионном фонде заявили, что некоторые россияне имеют право получать сразу две пенсии. В московском отделении ведомства уточнили категории граждан, которым положены двойные выплаты.

Согласно сообщению, две пенсии одновременно могут получить бывшие военнослужащие и сотрудники Минобороны, прокуратуры, МВД, ФСБ и ряда других ведомств. Им могут назначить пенсии одновременно бывшие работодатели и сам ПФР. Для этого необходимо иметь достаточный стаж – как гражданский, так и военный. В 2021 году он равняется 12 годам.

Ещё одно условие – достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, а именно 21. Кроме того, необходимо иметь установленную пенсию за выслугу лет или по инвалидности от силового ведомства.

В ПФР отметили, что сведения о гражданском стаже, страховых взносах, размере зарплаты, периодах работы в гражданских организациях отражены на индивидуальном лицевом счёте пенсионера из силового ведомства, они определяют право на страховую пенсию и возможную выплату из средств пенсионных накоплений.