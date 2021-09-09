В ФНС не исключают появления глобальной налоговой службы

Введение наднационального налогообложения приведёт к появлению глобальной налоговой службы. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

"На глобальные вызовы в виде глобальных корпораций у нас есть ответ в виде глобального налогообложения. Но, извините, я тогда и от администраторов добавлю, у нас ещё идёт и глобальное администрирование, никуда нам от этого не деться", – цитирует Егорова ТАСС.

По его словам, необходимо понять, на какие принципы нужно ориентироваться, чтобы заниматься администрированием адекватно, а не по политическим веяниям.

Егоров также подчеркнул, что необходимо решить вопрос с предоставлением налоговых льгот.