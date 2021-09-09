СМИ назвали новую версию гибели главы МЧС России Евгения Зиничева

Глава МЧС России Евгений Зиничев и оператор Александр Мельник погибли при посещении водопада Китабо-Орон в Путоранском заповеднике Красноярского края, а не на учениях под Норильском. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

Readovka при этом пишет, что обстоятельства инцидента также были иными, а сама поездка носила туристический характер. По данным источника издания, именно оператор пытался спасти поскользнувшегося у края водопада министра, а не наоборот.

Напомним, главы МЧС Евгения Зиничева не стало 8 сентября. По официальной версии, он погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека".