СМИ назвали новую версию гибели главы МЧС России Евгения Зиничева

Глава МЧС России Евгений Зиничев и оператор Александр Мельник погибли при посещении водопада Китабо-Орон в Путоранском заповеднике Красноярского края, а не на учениях под Норильском. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.
Readovka при этом пишет, что обстоятельства инцидента также были иными, а сама поездка носила туристический характер. По данным источника издания, именно оператор пытался спасти поскользнувшегося у края водопада министра, а не наоборот.
Напомним, главы МЧС Евгения Зиничева не стало 8 сентября. По официальной версии, он погиб "при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека".
Комментарии
Жаль погиб человек, Соболезнование родственникам.
Самая первая инфа примерно так и звучала...
И во всем была виновата водка?
Мутная история. Начали с вранья. Просто так министры не погибают.
И после этого хотят, чтобы люди верили в вакцину? Ну-ну....
Смерть в турпоходе это одно, а вот геройски и на работе!! Здесь сразу выплаты и не хилые, вот и прикидывайте где правда
А все СМИ озвучили версию трагедии с точностью наоборот. Министр МЧС бросился спасать оператора. Выходит, героем в этой истории является оператор Мельник.
если при исполнении, то родственникам компенсация будет. А если по синей лавочке, то ни шиша
"Человек смертен,но это еще полбеды плохо то,что он внезапно смертен."
Да не,он пожары в Якутии тушил,там и погиб! (со стволом в руках)
Какие могут быть "новые" версии? Были свидетели,которые всё расскажут,но не нам.
Спасал жизнь еще и на орден тянет!
Пить надо меньше.
Зиничев был МЧС-ником лишь в последние 3 года жизни. Основная его работа - чекист высшей категории (часть биографии вообще засекречена) и личный охранник П. То есть по сути погиб один из ближайших соратников Гаранта (напрашивается аналогия с удалением Власика перед смертью Сталина)
Правильно, ибо не может образцовый человек кончить жить как последний синяк например, или еще хуже захлебнутся в своей рвоте. А коли спасатель то только спасая кого то.
Жду указа о награждении "Герой России". (или даже дважды!?)
Вот это по-по-поворот!
9.09.2021 08:10
- гость -
Зиничев знал,что смерть П в яйце и его "убрали"?
РенТВ меньше смотрите.
Чем хороша сеть - моментально всё дерьмо всплывает и скорее старается выразить всю свою вонючесть. Легче будет утилизировать в случае чего.
Первая мысль была разбились при охоте на краснокнижных.
Так что там Симонян говорила кто кого спасал в итоге? Она своими глозами видела.
- гость -
Чем хороша сеть - моментально всё дерьмо всплывает и скорее старается выразить всю свою вонючесть. Легче будет утилизировать в случае чего.
золотые слова!
в ентернете все правда!
Генерал, он же ходит где хочет, с ним ни адъютантов, ни сопровождающих никогда не бывает. Сразу была мутная формулировка. А теперь ещё мутнее.
9.09.2021 08:34
- гость -
Дерьмо-это когда народ держат за баранов,нагло врут и пытаются впарить "геройство" где его (возможно) не было.
Не честнее написать: "В результате несчастного случая...."
Тогда и искренние соболезнования.
Вот это уже больше на правду похоже.
Видимо заглянул узнать что там за дверью, а назад ходу нет.
Это не там где Шойгу в сибирской тайге отдыхал
РБК загоняет, и насчет турпоезки тоже. Известия:
«Там проходят учения сразу в четырех регионах. После инспекции учений Зиничев отправился осмотреть местную достопримечательность — водопад Китабо-Орон. Добраться туда можно только на вертолете»
По словам очевидцев самого момента падения никто не видел, поэтому, кто кого пытался удержать сейчас не узнать. Но как-то маловероятно, чтобы оператор с камерой успел кинуться на помощь.
Человеку свойственно судить о людях по себе. Ну не может сетевой хомяк с интеллектом на уровне табурета и инстинктами пожрать и потрахаться воспринимать информацию от кандидата наук Сольвьёва, ему ближе ушасто-прыщавое существо Дудь. Так и здесь - десятки СМИ дружно "врут" про какой-то "героизм", а вот высяпупкин в телеграмме глаголит истину про пьянки-гулянки. А уж наглосаксонская шавка РБК это вообще эталон правдивости, особенно когда обсерает родную страну и её руководство.