Шантаж и отключения. Жители Сибирской долины пожаловались на проблемы с электричеством

Жители Сибирской долины жалуются на то, что они заключали договоры на техприсоединение к электрическим сетям с "Алтайэнерго", но теперь деньги с них требует руководитель местного некоммерческого партнёрства. Об этом сообщает "Толк".
По словам одного из местных жителей, 3 сентября без электричества остались около 10 домов. Свет отключили без предупреждения, если не считать того, что ранее с людей требовали по 85 тысяч рублей за присоединение к сети.
"И у меня, и у других соседей Гаврилов (руководитель некоммерческого партнёрства, – прим. ред.) требовал по 85 тысяч рублей за подключение к сетям. Я ему сразу сказал, что у меня нет таких денег. Он давил на то, что я будто бы незаконно подключился, грозил отрубить свет", – рассказал журналистам мужчина, который строит дом в посёлке.
Люди не хотят контактировать с Гавриловым и просто пишут заявления в полицию.
Сам директор некоммерческого партнёрства "Сибирская Долина" Вячеслав Гаврилов заявил, что электросети в посёлке построены силами частной организации, но теперь власти Барнаула пытаются их отнять. По словам Гаврилова, сумма 85 тысяч рублей за подключение к сетям была установлена самими жильцами в 2012 году.
Отключения на сетях он объяснил профилактическими работами.
В "Алтайэнерго" пояснили, что сети в Сибирской долине действительно признали бесхозными. В компании также добавили, что в августе 2021 года некоммерческим партнёрством по созданию и развитию инфраструктуры комплекса "Сибирская Долина" и Вячеславом Гавриловым зарегистрировано право собственности на часть объектов электроэнергетики протяжённостью два километра.
Компания принимает заявки на подключение, после которого жильцы будут заключать договор с "Алтайэнерго".
Комментарии
Сибирская долина — в зоне особого внимания
"Компания принимает заявки на подключение, после которого жильцы будут заключать договор с "Алтайэнерго".
Перевожу с чиновьевчего на русский - когда оплатите 85 тыр. директору некоммерческого партнёрства "Сибирская Долина" тогда подключим к сетям "Алтайэнерго"., а пога жгите лучину.
Это же вымогательство, за вымогательство посадку никто не отменял еще! Что ни скандал -то сплошное вымогательство! Кто первый проложил трубу - спонсор всех остальных. Это правило работает во всех регионах страны - кроме газовщиков АК! Вымогательство за подпись собственника никто не отменял, а запретить подключиться собственник газотрубы не может - газ в трубе ему не принадлежит - вымогательство сплошное!
оголтелый капитализм...
9.09.2021 12:04
гость
Не жужжи. То же самое было и в Авиаторе. Мой дядька своими силами установил трансформатор понижающий с 10КВ на свои деньги и подключил себя. Так как ждать от электриков еще не известно сколько. А когда подстроились соседи, он им предложил -скидываемся, я не против подключайтесь. Они скидывались, что делать. Либо ждите когда вас электрики подключат. А электрики потом себе забрали на баланс готовую установочку. Красота, не правда ли? И вы хотите его еще засудить? Да кто вам не дает, тяните себе сами столбы устанавливайте оборудование. Шевелите булками, (или сами или электриков шурудите), варежку рвать много ума не надо.
9.09.2021 12:04
гость
Это же вымогательство, за вымогательство посадку никто не отменял еще! Что ни скандал -то сплошное вымогательство! Кто первый проложил трубу - спонсор всех остальных. Это правило работает во всех регионах страны - кроме газовщиков АК! Вымогательство за подпись собственника никто не отменял, а запретить подключиться собственник газотрубы не может - газ в трубе ему не принадлежит - вымогательство сплошное!
алё, дяденька, тут про электричество речь идет
9.09.2021 12:04
гость
Газ ему не принадлежит, это точно. А вот труба его. Тяните свою, делов то.
9.09.2021 12:27
- гость -
_____________
Разница есть? Главное принцип залезания в карман.
Имея в собственности хоть метр кабеля является Гаврилов (олигарх плин) согласно законодательству по энергетике всего лишь собственником электросетей (ИВС_ иные владельцы сетей - ПП РФ 861 п 6) и все - и прав никаких в этом случае, а только обязанность - п.6 - не препятствовать перетоку электроэнергии.
А сколько стоит подключение к сетям непосредственно Алтайэнерго? Или сейчас бесплатно подключают?
9.09.2021 12:15
- гость -
9.09.2021 12:04
гость
Не жужжи. То же самое было и в Авиаторе. Мой дядька своими силами установил трансформатор понижающий с 10КВ на свои деньги и подключил себя. Так как ждать от электриков еще не известно сколько. А когда подстроились соседи, он им предложил -скидываемся, я не против подключайтесь. Они скидывались, что делать. Либо ждите когда вас электрики подключат. А электрики потом себе забрали на баланс готовую установочку. Красота, не правда ли? И вы хотите его еще засудить? Да кто вам не дает, тяните себе сами столбы устанавливайте оборудование. Шевелите булками, (или сами или электриков шурудите), варежку рвать много ума не надо.
Ну не отдавал бы электрикам на баланс трансформатор. Сам бы обслуживал, лицензии на это получил бы всякие. Или дороговато бы вышло?
А так подарил электрикам трансформатор, они с ним могут делать что захотят, в том числе, других потребителей подключать.
Итог будет такой. Выставят господину Гаврилову потери в его сети и суммы там будут запредельные и передаст он эти сети Алтайэнерго как миленький, а людям будет счастье и подключение по разумной цене.
9.09.2021 13:51
Виктор
А сколько стоит подключение к сетям непосредственно Алтайэнерго? Или сейчас бесплатно подключают?
В общем 550р стоит подключение к электросетям для физлиц в России - считай бесплатно.
Есть иные случаи подключения как исключение из правил - цена зависит от удаленности до сетей сетевой организации.