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Новости

В Сбербанке сообщили о новой схеме мошенничества с порталом "Госуслуги"

, ИА "Амител"
Злоумышленники сообщают об откреплении от поликлиники и предлагают обновить данные
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой схеме мошенничества, которую выявила организация. Способ злоумышленников нацелен на кражу данных с помощью подделки сайта "Госуслуги".

Как отметил Кузнецов в разговоре с РИА Новости, гражданам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники по причине технической ошибки и предлагают её исправить при повторной регистрации и оплате госпошлины.

Если человек вводит свой логин и пароль, а также оплачивает "пошлину", то злоумышленники получают доступ к настоящему аккаунту на портале госуслуг, благодаря чему могут оформить на ничего не подозревающих граждан кредиты и микрозаймы.

В случае если персональные данные всё же попали к мошенникам, Кузнецов рекомендовал срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся в техподдержку интернет-ресурса. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по SMS.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

9.09.2021 11:16
- гость -

У нас полицаи зачем нужны?
Бабушек в живот пинать???

9.09.2021 11:20
- гость -

Рецепт простой - все звонящие из "банка", из "налоговой", из "ПФР" и пишущие оттуда посылаются сразу лесом. Без разговоров. Письма идут в спам.

9.09.2021 11:24
- гость -

Вот интересно, если написать на сайте "Навального в президенты", то думаю, не успеешь дописать, как полиция дверь вынесет, а как найти реальных жуликов, так наша полиция бессильна! Позор такой полиции! За что им только правительство по 15 000 рублей выделило..?

9.09.2021 11:28
- гость -

вот нечем больше полиции заниматься чем мошенников искать

9.09.2021 11:30
Виктор

Я думаю, что эту схему можно прикрыть за неделю-две, чтобы так уже нельзя было обманывать

9.09.2021 11:43
ПЕТР

Больше всего злит, что через сайт Госуслуги... Государству самому не обидно, что через госструктуру имеют, как хотят?

9.09.2021 11:44
- гость -

Да, мне звонили, якобы техподдержка госуслуг, с москвы, у нас конец дня. Сказали подана заявка на смену номера телефона на госуслугах, а я должна им код назвать который мне на телефон придет , якобы чтобы отменить смену номера. Только если так сделаете у вас уведут аккаунт госуслуг, а там поместят запись вашего голоса и если не возьмут по биометрии на вас кредит, то чужой налог могут повесить.

9.09.2021 12:30
- гость -

Что получается, жулики "мордой об пол шмякнули" власть и она с ними не может справиться??? Для чего государство платит очень хорошую зарплату полиции и ФСБ?
Дожили...

9.09.2021 12:40
- гость -

9.09.2021 12:30
- гость -
Причем тут государство если- гражданам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники по причине технической ошибки и предлагают её исправить при повторной регистрации и оплате госпошлины.
Ключевое слово "якобы".

9.09.2021 13:02
- гость -

9.09.2021 12:40
- гость -
Ну как бэ при том, что государство обязано таких "якобов" ловить, нет? Или пусть и дальше резвятся?

9.09.2021 13:03
Мадам

Если не можете обеспечить безопасность - закройте этот сайт Госуслуг. Жили без него прекрасно сколько лет. Моя семья, кстати, там не зарегистрирована. Я вообще не хожу на подобные сайты.

9.09.2021 13:45
- гость -

9.09.2021 13:03
Мадам
ну и дура! (с)

9.09.2021 13:46
- гость -

9.09.2021 13:02
- гость -
Ловят по немногу. Но вот лошар все больше и больше.

9.09.2021 14:11
- гость -

9.09.2021 11:44
- гость -
Да, мне звонили, якобы техподдержка госуслуг, с москвы, у нас конец дня. Сказали подана заявка на смену номера телефона на госуслугах,
------------------------------
Сегодня звонили с номера +7 499 213 0394. Как бы с госуслуг. Обратились по имени-отчеству. Девушка начала говорить," ваш мобильный оператор заявил, что у вас сменился номер телефона..." Я в ответ от неожиданности прерываю её : да ничего не.... Она отключилась.
До этого парень беспокоил 16 августа вечером, якобы с госуслуг, но ему сразу было сказано, что в пути, не могу разговаривать.

9.09.2021 14:17
- гость -

9.09.2021 13:46
- гость -
Про лошар. Эффект неожиданности. Тем более, кто-то слил базу. Если обращаются по имени. Скорее всего инфа из магазинов, оформляющих дисконтные карты.

9.09.2021 14:20
- гость -

У меня вызывают подозрения "Лента","Вестфалика","Галамарт" на предмет слива.

9.09.2021 14:36
- гость -

9.09.2021 11:43
ПЕТР Больше всего злит, что через сайт Госуслуги...

Вы читаете только заголовки? В материале написано: "...якобы от имени портала госуслуг сообщают...". Если определённая категория людей верит всем, позвонившим от лица банка, полиции, ФСБ и т.д., это не значит, что этим организациям должно быть стыдно. Если Господь обидел и создал тебя слишком доверчивым, твоя беда, отключи себе все сервисы и ходи с паспортом по учреждениям, как например МАДАМ 13.03

9.09.2021 15:23
- гость -

9.09.2021 14:36
- гость -
Человек опасается, что сервис Госуслуг слабо защищен, только и всего.
Что касается граждан, то это не их вина, что доверяют государственным учреждениям, по большому счету, Государству.. Менталитет такой, воспитание.

9.09.2021 15:31
- гость -

9.09.2021 13:03
Мадам
Ну так не надо вестись на звонки непонятно кого и непонятно откуда. Вам завтра от лица Президента позвонят, его тоже прикажете запретить?)
ЗЫ Смена прав, паспорта, запись на прививки, к части врачей - что плохого-то? Чем бегать, высунув язык.

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