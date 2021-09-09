В Сбербанке сообщили о новой схеме мошенничества с порталом "Госуслуги"

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой схеме мошенничества, которую выявила организация. Способ злоумышленников нацелен на кражу данных с помощью подделки сайта "Госуслуги".

Как отметил Кузнецов в разговоре с РИА Новости, гражданам якобы от имени портала госуслуг сообщают об откреплении от поликлиники по причине технической ошибки и предлагают её исправить при повторной регистрации и оплате госпошлины.

Если человек вводит свой логин и пароль, а также оплачивает "пошлину", то злоумышленники получают доступ к настоящему аккаунту на портале госуслуг, благодаря чему могут оформить на ничего не подозревающих граждан кредиты и микрозаймы.

В случае если персональные данные всё же попали к мошенникам, Кузнецов рекомендовал срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся в техподдержку интернет-ресурса. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по SMS.