РЖД планирует отремонтировать вокзал в Барнауле к 2025 году

Реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле может начаться уже в конце 2021 года и растянуться на четыре года. Ремонт не повлечёт за собой изменения внешнего облика здания, поскольку оно является памятником архитектуры федерального значения. Об этом главе города Вячеславу Франку рассказал руководитель Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги Андрей Кульдишов.

Каким будет ж/д вокзал после реконструкции?

К разработке проектно-сметной документации по реконструкции железнодорожного вокзала Барнаула планируют приступить в 2021-2022 годы, а саму реконструкцию провести в 2025-м.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк сообщил, что город планирует провести благоустройство прилегающей территории: улучшить систему наружного освещения, проработать организацию парковочного пространства с учётом движения общественного транспорта, заменить дорожное покрытие, выполнить мероприятия по улучшению водоотведения с проезжей части.

"На разработку проектно-сметной документации по благоустройству привокзальной площади Барнаула уже выделено 2,5 млн рублей. Аукцион объявлен. Разработать проектно-сметную документацию планируется до конца текущего года", – сказал Вячеслав Франк.

Почему нужно ремонтировать вокзал?

Разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Также здание является памятником архитектуры, и его будут приводить в порядок в соответствии с требованиями закона к восстановлению таких объектов. Нынешний вокзал не выдерживает критики с точки зрения доступности для маломобильных групп граждан, есть определённые вопросы и по безопасности.

Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород", депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Однако делать этого не стали.

Начать ремонтные работы на объекте планировали в 2019 году, но отложили из-за отсутствия средств в инвестиционной программе РЖД.