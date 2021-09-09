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Новости

РЖД планирует отремонтировать вокзал в Барнауле к 2025 году

, ИА "Амител"
Власти планируют навести порядок также и на привокзальной площади
Фото: РЖД

Фото: РЖД

Реконструкция железнодорожного вокзала в Барнауле может начаться уже в конце 2021 года и растянуться на четыре года. Ремонт не повлечёт за собой изменения внешнего облика здания, поскольку оно является памятником архитектуры федерального значения. Об этом главе города Вячеславу Франку рассказал руководитель Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги Андрей Кульдишов.

Каким будет ж/д вокзал после реконструкции?

К разработке проектно-сметной документации по реконструкции железнодорожного вокзала Барнаула планируют приступить в 2021-2022 годы, а саму реконструкцию провести в 2025-м.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк сообщил, что город планирует провести благоустройство прилегающей территории: улучшить систему наружного освещения, проработать организацию парковочного пространства с учётом движения общественного транспорта, заменить дорожное покрытие, выполнить мероприятия по улучшению водоотведения с проезжей части.

"На разработку проектно-сметной документации по благоустройству привокзальной площади Барнаула уже выделено 2,5 млн рублей. Аукцион объявлен. Разработать проектно-сметную документацию планируется до конца текущего года", – сказал Вячеслав Франк.

Почему нужно ремонтировать вокзал?

Разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Также здание является памятником архитектуры, и его будут приводить в порядок в соответствии с требованиями закона к восстановлению таких объектов. Нынешний вокзал не выдерживает критики с точки зрения доступности для маломобильных групп граждан, есть определённые вопросы и по безопасности.

Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород", депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Однако делать этого не стали.

Начать ремонтные работы на объекте планировали в 2019 году, но отложили из-за отсутствия средств в инвестиционной программе РЖД.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.09.2021 13:22
АБОРИГЕН

Больше асфальта! Больше! Там же новые дома рядом строят рядом! Что же вы не додумали. Люди должны страдать! Постоянная вонь от машин, жара летом, холод зимой! Ну что вас учить что ли?!

9.09.2021 13:36
- гость -

Это типовой проект, какой памятник старины?
По всей стране такие вокзылы строились.

9.09.2021 13:40
- гость -

Недавно нас посетили гости из другого региона. Ездили с ними в Ашан по Строителей. Очень выигрышно смотрится пространство возле вокзала (разумеется, за зоной стройки), живописно выглядит кинотеатр Мир, вокруг красивые рябины и другие ухоженные насаждения. И до самого Ашана зелень радовала глаз. Приезжие были в восторге.

9.09.2021 13:41
- гость -

После коммента смотрю картинку реконструкции. Очередная лысая ... вместо красоты и буйства зелени?

9.09.2021 13:42
- гость -

Тогда и хрущевки признавайте памятниками архитектуры, а уж бараки тем более - под защиту ЮНЕСКО!

9.09.2021 13:47
Виктор

Его же ремонтировали в начале 2000-х. Когда, помните, там красота появилась с мрамором и вазочками? А теперь это всё переделывать? Оно ещё не успело обветшать!

9.09.2021 13:56
Мазай

когда заасфальтируют несчастную узенькую дорожку ведущую к надземному переходу через ж-д линии со стороны автовокзала, задолбало ноги выворачивать там на булыжниках и ямах идя с работы вечером, тем более что даже освещения толком нет, ее по-моему не асфальтировали со времен СССР, ладно я спортсмен а вот стариков жалко, они там ямы эти обходят корячась и запинаясь да еще в полумраке....

9.09.2021 14:17
- гость -


9.09.2021 13:40
- гость -
У меня тоже знакомые приезжали из Сочи. Тоже очень удивлялись бардаку на площади у автовокзала! Особенно в проходе между забором и баром такой "радужный" пейзаж грязи и вони...

9.09.2021 14:32
- гость -

9.09.2021 13:22
АБОРИГЕН
Люди, которые покупают квартиры в этих домах, сами выбрали "свой путь" и понимают, что их ждет!

9.09.2021 14:48
Алтайский

А я на паровозе ездил последний раз в 2006 году. И не надобно счас эта паровозина.

9.09.2021 15:11
- гость -

9.09.2021 14:17
- гость -
Мы своих к автовокзалу не водили.
Показывали мемориал, он действительно хорош, утопает в зелени. Территория возле "Мира" красива, зеленое пространство на подступах к Ашану радует глаз.
Я пишу о том, что понравилось.

9.09.2021 15:16
- гость -

9.09.2021 14:32
- гость -
Покупают не для жизни. Будут сдавать посуточно.

9.09.2021 16:46
- гость -


9.09.2021 15:11
- гость -
Нет, я Вас ни в чем не обвиняю и не упрекаю! Я свой случай рассказал. Просто машину припарковал возле "Дилижанса" и повел гостей коротким путем. Немного мне было неудобно и стыдно за такой бардак в районе автовокзала...
А площади у мемориала и кинотеатра действительно красивые.

9.09.2021 16:52
- гость -

Мое мнение, что власть принимает неправильное решение разрешая строительство жилых домов в центре. Там должны возводится торговые и офисные здания, которые красовались бы оригинальной архитектурой. Въезд и парковка автомобилей могла бы быть платной. Это бы снизило загруженность. Остановки общественного транспорта должны быть удобными. Цент это лицо города! Это первое что видят гости города и все должно быть направлено на их удобство! Но, еще раз повторяю, это мое мнение и я никого убеждать в этом не буду!

9.09.2021 21:27
Пионер

Студенческая и проститутошная от властей города сильно изменит облик и инфру около вокзала. А по-хорошему - вынести его в Присягино, с круглосуточным ОТ и васякот

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