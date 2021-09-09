200 школ Алтайского края отменили обязательное изучение второго иностранного языка. Нововведение проводится в качестве эксперимента и проверки новой образовательной программы, сообщила на пресс-конференции 9 сентября заместитель врио министра образования и науки Лариса Терновая.
В этом году образовательные учреждения региона начали работать по новым стандартам – ФГОС-2021. Но только 200 школ подали заявки на экспериментальную пробу новой программы – с 1 сентября их работа существенно перестроилась. Это касается и составления методических рекомендаций, и распределения учебных часов, и школьных предметов. Так, по новым ФГОС второй иностранный язык теперь необязателен.
"В школах, обучающихся по новому стандарту, ученики могут выбирать, изучать второй иностранный или нет. Если ребёнок не хочет, родителям достаточно написать соответствующее заявление об отказе от второго языка", – объяснила Терновая.
В остальных школах региона по-прежнему действует стандарт ФГОС-2010, согласно которому второй иностранный – обязателен. В этих учебных заведениях дети от него пока не могут отказаться.
"Не все школы единовременно перешли на новый стандарт, только те, кто успел за лето адаптировать учебный процесс под новые правила. У школ, участвующих в эксперименте, продумана качественная реализация новой программы, и она никак не нарушит учебный процесс", – сказала Терновая.
В середине учебного года сменить программу нельзя, поэтому остальные школы реализуют ФГОС-2021 уже 1 сентября 2022 года.
Комментарии
А когда есть свобода выбора, большинство детей откажутся от второго иностранного или решат изучать?
Ну наконец-то!!!!!!!!
Дурость придумали, теперь отменяют. Бедные дети
В 73 лицее уникальный пример, когда второй иностранный язык — китайский. Неужели и от него откажутся?..
Да учителей не хватает.
Я бы ещё и третий язык заставил в обяз изучать. Только польза от этого, меньше в гаджетах будут сидеть.
9.09.2021 14:17
- гость -
9.09.2021 14:25
- гость -
Знание иностранных языков существенное преимущество. Не всегда же будет пандемия, снова люди станут активно путешествовать и завязывать деловые контакты.
Дети, не получившие БЕСПЛАТНЫХ знаний в школах, когда повзрослеют, будут вынуждены отстёгивать репититорам и материть родителей.
9.09.2021 15:05
- гость -
Дети в школах знания языка обычно не получают. За очень редким исключением. Чаще это все равно какие-то отдельные курсы и расходы родителей. Даже в языковых гимназиях, где по сравнению с обычными школами все не так плохо (по большей части). А если посмотреть на комментарии местных завсегдатаев по любому поводу, то становится понятно, что бесплатно они не выучили ни физику, ни химию, про биологию вообще молчу)
Да хоть бы русский нормально выучили!!!! Безграмотные все в основном, книг нормальных не читают... Сейчас ещё литературу отменят - и получим питекантропов!
9.09.2021 15:05
- гость -
Вы правы! Но что с Шариковых взять......
9.09.2021 14:32
Виктор
В 73 лицее уникальный пример, когда второй иностранный язык — китайский. Неужели и от него откажутся?..
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Виктор, второй иностранный сделали необязательным. Т.е., хочешь - посещай занятия, хочешь - не посещай.
9.09.2021 14:59
- гость -
Я бы ещё и третий язык заставил в обяз изучать. Только польза от этого, меньше в гаджетах будут сидеть.
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Так ты СЕБЯ в первую очередь заставь третий язык учить. Может меньше времени останется, чтобы глупости на амике писать.
О каком бесплатном изучении языка в школе речь? Ребенок пошел в 5 класс, школа не отказалась от языка, вчера был второй урок немецкого, дом.задание перевести текст 3 абзаца - на втором уроке! На вопрос, как, если еще не выучено ни одного слова и алфавит только записали, ответ - можно посмотреть в интернете!
И с английским не лучше. С 1 класса есть репетитор, повезло, что она у нас еще и немецкий знает, но оплата за каждое занятие, естественно, возросла.
Год продержимся и сразу, как будет можно, напишем отказ.
Если у ребенка будет желание изучить язык, то дешевле и качественнее это языковые курсы с носителями языка с хорошими методиками, а не это "Шпрэхен зе дойч"!
9.09.2021 15:05
- гость -
Знание иностранных языков существенное преимущество. Не всегда же будет пандемия, снова люди станут активно путешествовать и завязывать деловые контакты.
Дети, не получившие БЕСПЛАТНЫХ знаний в школах, когда повзрослеют, будут вынуждены отстёгивать репититорам и материть родителей.
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В реальности многие английский так и не смогли выучить за годы учебы в школе. А так они еще и немецкий/французский не выучат. Вот уж великое достижение.
Лучше на один иностранный язык больше усилий потратить, чем разбрасываться на несколько, а на выходе получить пшик.