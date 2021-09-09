Алтайские предприниматели поддержали инициативы единороссов

Предпринимательские сообщества Алтайского края выступили за инициативы, касающиеся поддержки бизнеса. Предложения собраны в программе "Мы рядом", подготовленной "Единой Россией". Принято решение добиваться осуществления этих задач совместно с партией, рассказал краевой бизнес-омбудсмен Андрей Осипов.

"Предложения партии действительно отражают интересы бизнес-сообщества, и мы будем добиваться их реализации. К примеру, мы давно делаем акцент на том, что краю необходимо поддерживать сельских предпринимателей. В силу специфики аграрного края у нас большое количество предпринимателей работают на селе. Чтобы их поддержать, необходимо совершенствовать налоговое законодательство. Речь идёт о патентной системе налогообложения, введении налогового инвестиционного вычета по налогу на имущество от кадастровой стоимости. И очень радует, что наши стремления совпадают с планами "Единой России", – цитирует Осипова сайт ЕР.

По его мнению, также важно добиваться и поддержки торговли алтайскими товарами, в том числе на полках федеральных сетей. Продукция с брендом "Алтай" должна стать знаковой во всей стране. Кроме того, по словам бизнес-омбудсмена, предприниматели готовы заниматься повышением престижа рабочих профессий и трудиться над инвестиционной привлекательностью Алтайского края.