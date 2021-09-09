Алтайские предприниматели поддержали инициативы единороссов

Предпринимательские сообщества Алтайского края выступили за инициативы, касающиеся поддержки бизнеса. Предложения собраны в программе "Мы рядом", подготовленной "Единой Россией". Принято решение добиваться осуществления этих задач совместно с партией, рассказал краевой бизнес-омбудсмен Андрей Осипов.
"Предложения партии действительно отражают интересы бизнес-сообщества, и мы будем добиваться их реализации. К примеру, мы давно делаем акцент на том, что краю необходимо поддерживать сельских предпринимателей. В силу специфики аграрного края у нас большое количество предпринимателей работают на селе. Чтобы их поддержать, необходимо совершенствовать налоговое законодательство. Речь идёт о патентной системе налогообложения, введении налогового инвестиционного вычета по налогу на имущество от кадастровой стоимости. И очень радует, что наши стремления совпадают с планами "Единой России", – цитирует Осипова сайт ЕР.
По его мнению, также важно добиваться и поддержки торговли алтайскими товарами, в том числе на полках федеральных сетей. Продукция с брендом "Алтай" должна стать знаковой во всей стране. Кроме того, по словам бизнес-омбудсмена, предприниматели готовы заниматься повышением престижа рабочих профессий и трудиться над инвестиционной привлекательностью Алтайского края.
Комментарии
Даже засмеяться неудобно. Как все резко проявляется перед выборами. А в течении пяти прошедших лет, депутат АКЗС, Председатель Комитета, член членства Едросов Осипов этого ничего не знал. И вдруг.... Послизала Едросня инициативы других партий и выдала за свои. Своих то мозгов нет. Только на Законы против народа.
Семьи с детьми, пенсионеры, военные, предприниматели....... Следующие должны быть учителя и медики! И усё, набрала ЕдРоска свои процентики.
"добиваться осуществления этих задач совместно с партией"
Как то знакомым повеяло:
В СССР говорили - "народ и партия едины"!
А теперь "бизнес и партия - едины"?
А без партии руководящей бизнес что то сам может не только для себя, а для страны сделать?