Идти некуда. Пожилая женщина уже месяц живёт в барнаульской больнице

Уже месяц в горбольнице № 1 живёт 74-летняя Ляля Куропаткина. Как выяснилось, пожилой женщине некуда пойти, а единственная дочь не торопится забирать мать из больницы.

Как сообщает "Толк", последние восемь лет женщина жила в съёмном жилье вместе со своей взрослой дочерью, пока хозяйка не заставила их съехать. В августе пенсионерку привезли в больницу, где она быстро пошла на поправку. Однако уехать домой так и не смогла.

По словам пациентки, после попадания в медучреждение свою дочку она больше не видела.

"Полиция выяснила, что дочь не желает забирать свою маму, что она ей не нужна. Сама дочь ведёт разгульный образ жизни", – рассказал заведующий отделением, врач – травматолог-ортопед Сергей Кузнецов.

Медики отметили, что такие ситуации не редкость в их практике. Порой никто не забирает людей, которых привезли из отдалённого района. Родственники в таких ситуациях помочь не хотят или не могут, а потому такие пациенты могут прождать в больнице несколько дней. Однако этот случай особый, поскольку Ляля Куропаткина – гражданка Казахстана.

Обычно иностранцам после лечения помогают вернуться на родину, однако там у неё своего жилья нет, как и в Барнауле. Кроме того, у женщины нет медицинского полиса, а значит, больница должна её выписать.

Кузнецов отметил, что сейчас больничная койка используется как хоспис. Женщину уже научили заново ходить, и теперь она передвигается сама.

"Но у нас просто не поднимается рука вытолкнуть её на улицу", – говорит врач.

Самой историей уже заинтересовались в управлении соцзащиты Барнаула. Поскольку пенсионерка не хочет покидать Россию, сотрудники ищут её дочь – поговорить о судьбе матери.

"Если вдруг мы её не найдём, то мы уже связываемся с управлением миграции в Алтайском крае. Будем оказывать содействие в получении либо вида на жительство, либо гражданства Российской Федерации", – рассказала заместитель начальника управления социальной защиты населения Барнаула Елена Винтер.

Если на бабушку удастся оформить документы, то её смогут разместить в доме-интернате. В результате Куропаткина не останется на улице, а в медучреждении освободится койка для новых больных.

Сама же женщина не верит, что дочь её бросила, и искренне верит, что она за ней ещё вернётся.