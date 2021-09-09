Идти некуда. Пожилая женщина уже месяц живёт в барнаульской больнице

Уже месяц в горбольнице № 1 живёт 74-летняя Ляля Куропаткина. Как выяснилось, пожилой женщине некуда пойти, а единственная дочь не торопится забирать мать из больницы.
Как сообщает "Толк", последние восемь лет женщина жила в съёмном жилье вместе со своей взрослой дочерью, пока хозяйка не заставила их съехать. В августе пенсионерку привезли в больницу, где она быстро пошла на поправку. Однако уехать домой так и не смогла.
По словам пациентки, после попадания в медучреждение свою дочку она больше не видела.
"Полиция выяснила, что дочь не желает забирать свою маму, что она ей не нужна. Сама дочь ведёт разгульный образ жизни", – рассказал заведующий отделением, врач – травматолог-ортопед Сергей Кузнецов.
Медики отметили, что такие ситуации не редкость в их практике. Порой никто не забирает людей, которых привезли из отдалённого района. Родственники в таких ситуациях помочь не хотят или не могут, а потому такие пациенты могут прождать в больнице несколько дней. Однако этот случай особый, поскольку Ляля Куропаткина – гражданка Казахстана.
Обычно иностранцам после лечения помогают вернуться на родину, однако там у неё своего жилья нет, как и в Барнауле. Кроме того, у женщины нет медицинского полиса, а значит, больница должна её выписать.
Кузнецов отметил, что сейчас больничная койка используется как хоспис. Женщину уже научили заново ходить, и теперь она передвигается сама.
"Но у нас просто не поднимается рука вытолкнуть её на улицу", – говорит врач.
Самой историей уже заинтересовались в управлении соцзащиты Барнаула. Поскольку пенсионерка не хочет покидать Россию, сотрудники ищут её дочь – поговорить о судьбе матери.
"Если вдруг мы её не найдём, то мы уже связываемся с управлением миграции в Алтайском крае. Будем оказывать содействие в получении либо вида на жительство, либо гражданства Российской Федерации", – рассказала заместитель начальника управления социальной защиты населения Барнаула Елена Винтер.
Если на бабушку удастся оформить документы, то её смогут разместить в доме-интернате. В результате Куропаткина не останется на улице, а в медучреждении освободится койка для новых больных.
Сама же женщина не верит, что дочь её бросила, и искренне верит, что она за ней ещё вернётся.
Комментарии
иностранное это казахстан?
Отголоски разрушительного семейного кодекса с криками реформаторши Лизулиной. А по факту все чаще и чаще и чаще бесчеловечность , дома доживания...... убить человечность в людях просто, не просто все вернуть!
А Казахстан может помочь своей гражданке в этой ситуации? Например, Представительство МИД России в городе Барнауле могло бы организовать взаимодействие с республикой Казахстан по этому вопросу
плювать на людей стало уже более безнаказанно...
9.09.2021 14:56
гость
Отголоски разрушительного семейного кодекса с криками реформаторши Лизулиной. А по факту все чаще и чаще и чаще бесчеловечность , дома доживания...... убить человечность в людях просто, не просто все вернуть!
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Вы о непутевой дочери этой пенсионерки? Которая загуляла и не забирает мать из больницы?
Больница ее БЕЗ ПОЛИСА вылечила и продолжает содержать, несмотря на то, что ее давно пора выписать.
родное государство от нее отвернулось
дочь - тоже
а где ее родная квартира/дом?
вообще ее моральный облик каков?
обоснована ли жалось к человеку?
9.09.2021 14:56
гость
А ничего, что ее из больницы не выкинули на улицу? Имели полное право. Но персонал больницы поступил по человечески. Хотя, думаю заведующий больницей может получить "по шапке" за доброту... Желаю, что бы ситуация решилась добром и хорошо!
Редкое проявление бесплатной человечности в отечественной медицине, что то тут не так!