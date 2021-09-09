В Алтайском крае погиб шахтёр при выполнении буровзрывных работ

Следователи проводят доследственную проверку после гибели работника шахты на Зареченском руднике в Змеиногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился в ночь на 9 сентября. По предварительным данным, 41-летний проходчик выполнял буровзрывные работы в шахте и при проверке линии технических устройств упал с высоты около 60 метров в технологический колодец.

"В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в региональном управлении СК.

Помимо этого, произошедшим заинтересовалась прокуратура. Ведомство начало проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Также прокуратура поставила на контроль ход проводимой процессуальной проверки.

На запрос amic.ru в пресс-службе АО "Сибирь-Полиметаллы", владеющего Зареченским рудником, ответили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас на предприятии работает межведомственная комиссия под председательством представителя Ростехнадзора.

"Руководством оказывается максимальное содействие сотрудникам надзорных и правоохранительных органов в установлении причин и обстоятельств произошедшей трагедии", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что семье погибшего рабочего окажут материальную поддержку и помогут в организации похорон. Кроме того, будут выполнены все социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором.