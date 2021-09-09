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Новости

Красноярская школьница хотела притвориться мёртвой и умерла

, ИА "Амител"
Девочка решила разыграть подругу
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Красноярске 13-летняя школьница погибла, позируя для фото. Об этом сообщает NGS.

Девочка в интернете познакомилась со школьницей из другой страны. Сверстницы общались около года, но недавно поссорились, и сибирячка решила наказать подругу. 

Она хотела инсценировать самоубийство и попросила друга сфотографировать её. Вместе с другом-ровесником девочка отправилась в лес, находившийся недалеко от её дома в Свердловском районе.

В результате неловкого действия девочка погибла. Мальчик, который фотографировал её, попытался оказать помощь, но было уже поздно.

Правоохранительные органы пока никак не комментировали ситуацию.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.09.2021 19:17
- гость -

В результате неловкого действия девочка не смогла завершить начатое и скончалась

ЭТО ЧТО????

9.09.2021 19:42
- гость -

Надеюсь, не посадят какого-нибудь лесника за "ненадлежащую охрану леса"?

9.09.2021 21:08
Юс

что за фигню я сейчас прочитал?

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