Красноярская школьница хотела притвориться мёртвой и умерла

В Красноярске 13-летняя школьница погибла, позируя для фото. Об этом сообщает NGS.

Девочка в интернете познакомилась со школьницей из другой страны. Сверстницы общались около года, но недавно поссорились, и сибирячка решила наказать подругу.

Она хотела инсценировать самоубийство и попросила друга сфотографировать её. Вместе с другом-ровесником девочка отправилась в лес, находившийся недалеко от её дома в Свердловском районе.

В результате неловкого действия девочка погибла. Мальчик, который фотографировал её, попытался оказать помощь, но было уже поздно.

Правоохранительные органы пока никак не комментировали ситуацию.