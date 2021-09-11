Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прибыл в Барнаул

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки 11 сентября прибыл в Барнаул.

Глава Минздрава побывает в Алтайском краевом онкологическом диспансере, городских поликлиниках № 9 и № 14, а также в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.

Помимо этого, чиновник встретится с губернатором Виктором Томенко и поучаствует в награждении медработников.

"В ходе рабочей встречи с Губернатором Виктором Томенко будет обсуждаться реализации в Алтайском крае нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", а также результаты программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", стартовавшей которой началась в текущем году", — сообщили в региональном правительстве.

Михаил Мурашко возглавил Министерство здравоохранения России в январе 2020 года, сменив на этом посту Веронику Скворцову. До этого он занимал должность руководителя Росздравнадзора.